Seguramente que entre los temas que más llamó la atención durante la reaparición del presidente Andrés Manuel López Obrador en Las Mañaneras, fue la revelación en el sentido de que aceptó ser parte de un método experimental para el combate del coronavirus, utilizando medicamentos antinflamatorios y antivirales.

Sobre todo porque el coordinador del equipo médico que atendió –y atiende- al presidente son expertos coordinados por el titular de Salud, Jorge Alcocer, eminente científico que saco adelante al presidente y cuya experiencia en el tratamiento del virus que azota a la humanidad, y en consecuencia está al tanto de la evolución del mismo.

Millones de personas afectadas por la pandemia, pero sobre todo los epidemiólogos, estarán atentos a este exitoso sistema experimental a que fue sometido el presidente y, aun no todos tenemos las mismas posibilidades de acceder a tales cuidados, si se contribuirá al avance de la ciencia en estos momentos difíciles.

Nuestro país cuenta con todos los recursos humanos y tecnológicos para colocarse en la avanzada mundial en cuando al manejo de la tecnología de punta y, consideramos, no hay porqué recurrir a otras naciones para que nos provean de medicamentos e insumos. Continuar haciéndolo, rogar para que nos envíen equipo o medicamentos, es negar nuestras posibilidades de avanzar en éste y otros campos.

TURBULENCIAS

Los negocios de los dueños de medios

El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que los ataques a su Gobierno provienen de reducidos sectores que obtenían grandes beneficios de la administración pública y que al reducirse éstos, reaccionan en contra. Citó a dueños de poderosos medios de comunicación que lo mismo vendían a la administración pública medicamentos, perforaban pozos petroleros, ganaban jugosísimos contratos en la CFE y no obstante esto, recibían subsidios y usaban a los funcionarios como sus empleados. Tal es el caso ya muy repetido de Georgina Keisel, que fue secretaria de Energía con el presidente Calderón quien más tarde se incorporó como asesor de Iberdrola, entre otros. Además obtuvieron la concesión del manejo de ocho reclusorios por los cuales se les pagaban cantidades millonarias mensualmente lo que significa un verdadero saqueo al tesoro de la Nación. Eso se terminó y ahora reaccionan de manera virulenta criticando todo lo que hace el Gobierno de la IV-Transformación, como es el caso de pretender obligar al mismo presidente al uso del cubreboca, dispositivo que el mismo mandatario ha dejado bajo responsabilidad de cada ciudadano, que sean libres de usarlo quienes así lo consideren conveniente pero está ’prohibido prohibir’, indicó al señalar que se contagió porque no puede estar encerrado y tiene que salir a trabajar como millones de mexicanos, y aun cuando siempre observó las indicaciones médicas ’me tocó’. Desde luego que los comentarios, las revelaciones y las explicaciones que ha dado han causado revuelo en el país, pero se trata de confesiones sinceras que están a disposición en general para que se adapten a quienes así lo consideren, pero el asunto es que el presidente López Obrador está de vuelta y con buen ánimo para continuar sus planes y proyectos…En San Lázaro se prepara discutir en Parlamento Abierto el 11 y 12 de febrero discutir la iniciativa de Ley de Reforma Eléctrica y en tanto la fracción parlamentaria del PAN en el Senado consideró ’irresponsable’ la negativa del tabasqueño al uso del cubrebocas, y en Cuilapan de Guerrero, los oaxaqueños se aprestan a recibir al Presidente al inicio de los festejos de nuestros orígenes y perfil como Nación…

[email protected]om

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista