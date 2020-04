Metrazo: víctimas de la austeridad

Criminal ahorro para ’política’

Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder.

Montesquieu (1689-1755) Escritor y político francés.









Ahorrar en seguridad es un crimen. El martes por la noche, en la estación de Tacubaya sobre la línea 1 (rosa) del Metro de la Ciudad de México, un tren recientemente comprado por el gobierno de la CDMX, arrolló a otro de vieja generación. Todo se debió al ahorro en mantenimiento de las líneas.



El tren que iba de Tacubaya a Observatorio acababa de pasar por Tacubaya y a 100 metros hubo un corte repentino de energía eléctrica y los frenos, que son activados con electricidad, no se accionaron. Los sistemas de frenado mecánico no son suficientes para detener un transporte de ese tamaño.



De esa manera arrolló, en reversa al tren que estaba en la estación Tacubaya. Esto ocurrió al filo de las 23:35 horas. No hubo tiempo suficiente para que los operadores pudieran alertar de la embestida, a los usuarios.

Un asunto menor se convirtió en tragedia.



El origen es la orden de la directora del Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranía, de disminuir gastos. —Quien además anoche estaba "muy cansada", dijo, para hablar con nosotros en MVS—.



De esa manera ya no proporcionan horas extra a los trabajadores que realizan el mantenimiento durante la noche. De las 12 líneas, sólo dos reciben mantenimiento por lo que el resto se retrasa.



De acuerdo a mis fuentes, en la pendiente que va de Tacubaya a Observatorio, al quedar sin frenos, no se activaron protocolos automáticos y el tren perdió el control. Desde el centro de operaciones en la calle de Delicias, donde también está la flamante oficina de la señora Serranía, sólo cuenta con cámaras y grabadoras, en el llamado C4. No es el centro de control, como lo tenían en 1969 cuando se inauguró el sistema.



El gobierno morenista de la Ciudad de México, desde la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas, no han comprado un sistema computacional moderno para evitar los alcances y que provocan sistemas de frenado automático en caso de una emergencia. Los últimos equipos los compró el gobierno de Oscar Espinosa (1994-1997).



A todo ello agregamos que el líder del sindicato del Metro, Fernando Espino, quien se acopla a los caprichos del gobierno citadino en turno guarda silencio y todo hace indicar que culparán a los trabajadores del accidente, cuando en realidad es la irresponsabilidad de los administradores del Metro.



Ya ven al director de Líneas Fijas, quien debió ordenado el mantenimiento del sistema. Son fallas criminales donde los muertos se convierten en silenciosos actores de la irresponsabilidad y politiquería de los políticos en turno. Al final éstos no pisan la cárcel. La otra cara de la impunidad.



PODEROSOS CABALLEROS: ¿Qué implica que se convierta el coronavirus en pandemia? La diferencia entre una epidemia y una pandemia es la amplitud de la geografía de las víctimas. Una pandemia habla de muertos en muchos países, al menos dos continentes, y ahora ya estamos inmensos en ello. Ven el peligro que se pueda igualar a la Gripe Española, que mató entre 50 y 100 millones de personas.



*** BanCoppel ingresó a la Asociación FinTech México, que agrupa a más 70 empresas y que se ha convertido en un espacio de innovación dentro de la economía financiera digital.



Esto le da la posibilidad de estar a la vanguardia tecnológica, además de coadyuvar con el gremio a través de alianzas qué les permitan usar nuevas tecnologías, así como un intercambio de conocimiento para poder llevar a sus clientes soluciones en los servicios que ofrecen. El lunes te platicaré lo que considero importante que se pueda controlar el virus. Se necesitan médicas prácticas y no políticas.



*** Después de un año de caídas consecutivas, la venta de autos nuevos creció 0.3% en febrero. En total, se comercializaron 104 mil 328 vehículos, cuando en el mismo mes del año anterior se colocaron 103 mil 989, indicó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Este resultado fue 5.6% arriba de la estimación de distribuidores en el mes, de 98 mil 737 unidades.



AMDA atribuyó este buen resultado al efecto del año bisiesto. Las tres principales armadoras por volumen de ventas tuvieron resultados mixtos. Nissan, quien tiene 21% del mercado, coloco 22 mil 280 unidades, 2% menos respecto a febrero de 2019, pero 6% superior a enero. General Motors, la segunda por volumen de ventas, con 16.7% del mercado, comercializó 17 mil 456 unidades, 18% más respecto a febrero de 2019 y 6.7% superior a lo reportado en enero.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Grupo Bimbo, que preside Daniel Servitje, a través de su subsidiaria Moldex que preside José María Aguilar fabricará mil camiones repartidores eléctricos anualmente durante 4 años, a fin de renovar su flota de vehículos, con una inversión de 2 mil 800 millones de pesos.

