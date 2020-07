Metro de la CDMX convoca a concurso para incentivar el uso correcto del cubrebocas

28 de julio de 2020



www.guerrerohabla.com



El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México invitó a los usuarios a participar en el reto #ViajaProtegidoChallenge, con el cual buscan incentivar el uso correcto y obligatorio del cubrebocas y caretas para prevenir contagios de Covid-19.



La forma de participar será a través de un video en donde se muestre el uso correcto y obligatorio del cubrebocas, careta o material de protección, cubriendo adecuadamente la boca y nariz, detalló el STC en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.



Los participantes podrán decorar, diseñar, crear o personalizar estos insumos de protección teniendo en cuenta las medidas sanitarias.



La personas que quieran participar deberán grabar un video original de entre 30 y 45 segundos donde expliquen brevemente la idea creativa de su diseño, esto puede ser a través de subtítulos, mímica o audio. Podrán participar uno o más videos por persona.



Los videos deberán:



Contar con un título especificado para su registro.

Ser grabado de forma horizontal.

No contener imágenes o audio con derecho de autor.

Los videos deberán enviarse por Mensaje Directo a la cuenta de Facebook del Metro a partir de este martes 28 de julio hasta la última hora del 20 de agosto. El mensaje deberá incluir, también, nombre completo del participante, entidad federativa, correo electrónico y teléfono.



Si el registro del video es favorable, el participante deberá recibir una respuesta en un lapso de 48 horas. Luego el video se publicará en la plataforma de Facebook del STC Metro.



El Metro premiará a los tres mejores videos y dará un reconocimiento especial denominado ’Animales de Compañía’.



Ganarán los videos que generen más likes en la cuenta de Facebook del STC, por ello los participantes podrán invitar a sus contactos a que den "me gusta" en la publicación del video. Las votaciones se cerrarán el 22 de agosto y se anunciará a los ganadores a través de esta red social el día lunes 24 de agosto del 2020.



Los premios

Para el primer lugar se regalará:



Un año de acceso gratuito al Metro.

Pantalla de 65’’ UHD 4K Smart TV.

4 pases anuales para Six Flags México.

4 tours de un día (Teotihuacán-Basílica, Cuernavaca-Taxco, Puebla-Cholula); 4 City tours en la CDMX en Capital Bus.

Colección especial de productos Chángolos.

Despensa integral oro.

5 encordaduras para guitarra eléctrica Jimmy Wess, 5 encordaduras para guitarra clásica La Valenciana y 1 playera Jimmy Wess.

Un par de tenis conmemorativos del 50 Aniversario del Metro.

Colección discográfica de Sony Music. Dos discos autografiados de Alfonso André como solista, baquetas y playera.

Disco autografiado por Flor Amargo, playera y gorra.

Disco autografiado por La Tremenda Corte.

Para el segundo lugar se regalará:



Seis meses de acceso gratuito al STC.

1 tablet inteligente con pantalla táctil.

4 admisiones generales combo para que visiten Six Flags México y Hurricane Harbor Oaxtepec.

2 tours de un día (Teotihuacán-Basílica, Cuernavaca-Taxco, Puebla-Cholula); 2 City tours en la CDMX en Capital Bus.

Colección especial de productos Chángolos.

Despensa integral plata.

4 encordaduras para guitarra eléctrica Jimmy Wess, 4 encordaduras para guitarra clásica La Valenciana y 1 playera Jimmy Wess.

Colección discográfica de Sony Music.

Dos discos autografiados de Alfonso André como solista y una manta.

Disco autografiado por Flor Amargo y playera.

Disco autografiado por la Tremenda Corte.

Para el tercer lugar se regalará:



Tres meses de acceso gratuito al STC.

Un teléfono celular inteligente.

4 admisiones generales para Six Flags México.

4 City tours en la CDMX en Capital Bus.

Colección especial de productos Chángolos.

Despensa integral bronce.

3 encordaduras para guitarra Jimmy Wess, 3 encordaduras para guitarra acústica La Valenciana y 1 playera Jimmy Wess.

Colección discográfica de Sony Music.

Dos discos autografiados de Alfonso André como solista.

Disco autografiado por Flor Amargo.

Disco autografiado por La Tremenda Corte.