Metro sin mantenimiento

El incendio en las oficinas del Puesto Central de Control (PCC) del Sistema de Transporte Colectivo Metro causó un daño mayor, más allá de lo material, al generar un gran conflicto de transporte de personas en el Valle de México en plena crisis de la pandemia de coronavirus.

El siniestro provocó que dejaran de operar seis líneas del Metro, tres de ellas son las más antiguas y las que registran usuarios por literalmente atravesar la ciudad de México de un extremo a otro: la 1, de Pantitlán a Observatorio; la 2, de Cuatro Caminos, en el municipio de Naucalpan, a Taxqueña: y 3, la más larga, de Indios Verdes a Ciudad Universitaria.

Además son las más antiguas en funcionar, aproximadamente 50 años, cuando iniciaron operaciones tenía tecnología de punta, pero ya es obsoleta, incluso faltó un sistema alterno que pudiera ser operado en caso de una falla del sistema, a fin de mantener activado el servicio.

La queja constante ha sido la falta de mantenimiento en el todo el sistema, desde trenes hasta equipos de seguimiento de convoyes en las diferentes líneas pero no son nuevas. Por ejemplo, el 8 de marzo de 2019 ante las fallas en escaleras eléctricas de varias estaciones, Fernando Espino, líder del Sindicato de trabajadores, anticipaba el latente riesgo de un y recordaba que las instalaciones se encontraban en abandono desde hace 20 años.

El 21 de diciembre de 2018 el Metro presentó fallas en seis de sus 12 líneas, lo que afectó el traslado de los usuarios. Más recientemente, el 4 de abril de 2020 se registró el choque de convoyes en la estación Tacubaya.

El domingo 10 de enero el periódico El Universal denunciaba en su primera plana que la Secretaría de Hacienda había rechazado autorizar seis mil millones de pesos para renovar equipo cuya vida útil ya se había agotado, lo cual fue rechazado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa del día siguiente.

Ahora no las autoridades federales y capitalinas no pueden culpar a las anteriores administraciones, ya que al menos en los últimos 23 años –casi la mitad del tiempo del servicio del Metro–, el anterior Distrito Federal y ahora Ciudad de México ha sido gobernado por la izquierda representada por Cuauhtémoc Cárdenas, por el mismo López Obrador, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera hasta llegar a Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno.

Entonces las actuales autoridades deben enfrentar esta crisis de transporte y actuar, con el respaldo presidencial, de la mejor forma posible para resolverla y dedicar todos los recursos necesarios en el Metro en lugar de otros proyectos que no garantizan tener un futuro viable.