Mexicano, a la ‘pizca’ del ovoide con Vaqueros de Dallas

+Tackle, egresado de Borregos Tec de Monterrey, universidad privada más importante del país



+Será un orgullo representar a nuestro futbol americano, afirma



+Quiero ser –confía– un ejemplo para mi país y traer esperanza



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).– México es el país con más afición al futbol americano de la NFL, a través de la televisión, fuera de Estados Unidos. Allá, con beisbol y basquetbol, son los tres espectáculos preferidos. Acá, curiosamente, es el deporte más visto, luego del soccer, entre una población de 130 millones de habitantes. Desde mediados de los años 50s pocos jugadores locales han incursionado en los emparrillados del país de las Barras y las Estrellas.



Por eso, hace unas horas, corrió como reguero de pólvora en los medios de comunicación nacionales –incluso apareció en primeras planas de importantes diarios especializados y de información general–, el anunció de la oportunidad que recibirá Isaac Alarcón. Va a la pizca del ovoide en tiempos de coronavirus.



El tacle ofensivo mexicano –que aparece con mirada osca, casi asesina, en algunas fotos, característica de los deportes de contacto– formará parte de la escuadra de prácticas de los Vaqueros de Dallas para la temporada 2020 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), informó el equipo de la Estrella Solitaria.



’México es el segundo mercado de la NFL’, lamenta Alarcón en declaraciones, hoy, al diario La Jornada, y, agrega, «no tenemos presencia.’ Tiene 21 años de edad, mide 1.98 de estatura y pesa 145 kilogramos. Corpulencia que exige su posición. Juega con el número 73.



’Mientras en el futbol europeo se tuvieron jugadores exitosos y actualmente están varios cosechando logros, hay compatriotas en las Grandes Ligas y se encuentra Juan Toscano en Golden State de la NBA, no estamos en la NFL’, contrasta.



Isaac se podría sumar a un puñado de compatriotas que han militado en la NFL, en los últimos 65 años: Raúl Alegre, Tom Fears, Efrén Herrera, Frank Corral, Álex esquivel, los Zendejas –JoaquÍn, Tony, Max y Luis–, José Portilla, Marco Martos, Rolando Cantú, Carlos Rosado, entre lo más destacado.



Este movimiento se ha dado gracias al apoyo del Programa Internacional de Jugadores de la Liga, que fue fundado en 2017 y tiene como objetivo que elementos foráneos puedan integrarse a la NFL.



Alarcón se formó con los Borregos del Instituto de Estudios Tecnológicos de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), universidad privada más importante del país. Con ellos ganó el campeonato de 2019, y fue nominado para el Tazón Azteca del año pasado.



’Desde el primer momento en que jugué este deporte, lo amé. Empecé desde abajo, solamente estoy dando todo lo que puedo dar y confío en que Dios tiene un plan para mí’, comentó el jugador a través de un video difundido en redes sociales, tras la confirmación de que formará parte del equipo que admira desde niño.



También disputó con México el Campeonato Mundial Sub-19 en 2016, celebrado en China, frente a los representativos de Estados Unidos, Canadá y Japón, donde obtuvo medalla de bronce. Puntualizó que la mentalidad con la que llega es de quedarse en la mejor liga y ser la inspiración de muchos jóvenes deportistas.



’No quiero ser solamente un jugador de futbol americano. Quiero ser un ejemplo para mi país y traer esperanza a los mexicanos’, confió el estudiante de ingeniería en diseño automotriz en el Tec.



Para este año se seleccionaron a cuatro jugadores, incluido el mexicano, quienes estarán con las diferentes franquicias de la NFC Este. El alemán David Bada, ala defensiva, se integrará a Pieles Rojas de Washington; el también defensivo Matt Leo (Australia) tendrá su oportunidad con Águilas de Filadelfia y el corredor Sandro Platzgummer (Austria) probará fortuna con Gigantes de Nueva York.



Alarcón será el primer mexicano de nacimiento con Vaqueros desde que el receptor Juan Wong firmó para los Dallas Desperados, el equipo que tenían en la Arena Football League de 2002 a 2008. Su entrenador en jefe, Will McClay, es el actual vicepresidente de personal del conjunto texano y principal cabeza en la toma de decisiones sobre jugadores, agentes libres, draft o veteranos del club, informó Espn.



Alarcón se probó en enero pasado, junto con otros ocho prospectos, frente a buscadores de talento de los 32 equipos de la NFL.



Los Vaqueros de Dallas no lograron clasificar a la postemporada la campaña pasada; sin embargo, para el nuevo certamen se han reforzado en múltiples líneas, incluyendo la contratación del nuevo entrenador en jefe, Mike McCarthy.



Fantasía realizada



De acuerdo con el diario La Jornada, Isaac Alarcón aún no se repone de la noticia de ser elegido para el equipo de prácticas de los Vaqueros.



’Como cualquier joven –explica– tenía fantasías sobre el futuro y se preparaba para cumplir sus metas. Hasta ahí nada fuera de lo común para un jugador que aspira a grandes empresas.’



Pero lo que llegó lo tiene conmocionado.



’Si soy sincero, aunque trabajé todo este tiempo para llegar lejos, nunca imaginé que sería tanto’, dice Alarcón.



No sólo por la elección dentro del Programa Internacional de Jugadores de la NFL, analiza, sino por tratarse de uno de los equipos que mayor arraigo histórico tiene en la afición mexicana.



Desde los años 70 y 80, una época de consolidación de la liga en México, a través de la tv, la Estrella Solitaria se disputaba el mercado con los Acereros de Pittsburgh. Después crecerían los 49ers de San Francisco y los Delfines de Miami. Hasta derivar en la hegemonía actual en preferencias de los Patriotas de Nueva Inglaterra.



Un territorio complejo para jugadores ajenos al sistema de incorporación del futbol colegial estadunidense. El programa en el que participa Alarcón busca, precisamente, abrir la puerta a prospectos de otros países, que son incorporados en los equipos de prácticas, un primer paso, pues el decisivo será ganar un lugar en el equipo.



’Son muchos países los que participan en el programa’, explica Alarcón. ’De los nueve que llegamos a trabajar a Florida hoy quedamos cuatro. Si para un jugador salido del sistema colegial las probabilidades de llegar a la NFL son muy bajas, para un mexicano pues son demasiado remotas.’



No oculta su entusiasmo porque sabe que este paso representaría atraer la mirada hacia los jugadores mexicanos. El jugador está convencido de que el futbol americano en México tiene el nivel para dar el salto a Estados Unidos.



’Los mexicanos –opina– hemos destacado en diversos deportes a escala mundial, expone; somos buenos atletas, sólo falta lo que siempre dicen, o sea, hay que creérnoslo para poder conseguir cosas importantes.’



Alarcón aguarda el momento en poder retomar las actividades e incorporarse con los Vaqueros una vez que la pandemia lo permita. Calcula que será a finales de junio, pero ya asume su responsabilidad como embajador del futbol americano que se juega en México.



’Será un orgullo ser el representante de mi país y abrir la puerta a otros. Voy a hacer todo lo posible por ganarme mi estrella con Dallas; vamos a tener un lugar’, sentencia.