Mexicanos abarrotan módulos de firmas para enjuiciar a los expresidentes

El pasado domingo en la Ciudad de México, ciudadanos simpatizantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) iniciaron la recolecta de 1.5 millones de firmas solicitadas por el actual gobierno para poder realizar una consulta ciudadana donde buscaría enjuiciar a los ex presidentes de la República que realizaron en su sexenio presuntos actos de corrupción.



Militantes de los partidos Morena instalaron módulos en al menos 15 ciudades del país, entre ellos Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz, para recolectar firmas que respalden la exigencia de que los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) sean juzgados por haber incurrido en presuntos actos de corrupción.



En Hidalgo fueron instalados los módulos en Zimapán, Alfajayucan y Jacala.



En la Ciudad de México a las 12:00 del día, una mesa receptora fue instalada en las inmediaciones del Parque de los Venados, alcaldía Benito Juárez, para atender a quienes consideran que por actos de corrupción deben ser juzgados los ex mandatarios.



’Sólo nos tienen que dar su nombre, clave electoral y ECR, ese formato se va a juntar del todo el país y se va a foliar y se va a presentar el 15 de septiembre para que validen esta consulta y si juntamos más del un millón 600 mil firmas se pueda hacer una consulta popular el próximo año para que la gente decida si quiere o no enjuiciar a los expresidentes’, explicó Daniel Coria, encargado de la mesa receptora en este parque de la capital. Será hasta el 13 de septiembre cuando concluya esta actividad de recolección, en la capital se recorrerán al menos cuatro alcaldías: Iztacalco, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Gustavo A Madero, entre otras.



En la calle Madero, frente al Zócalo capitalino y en la esquina de Isabela Católica y 5 de Mayo hubo una aceptable participación, ya que alcanzaron a recolectar más de 300 firmas, en las nueve horas que estuvo abierto el módulo de recepción.



Los ciudadanos que se encontraban en el Parque de los Venados y la colonia Gabriel Ramos Millán y en el Estado de México realizaban filas con sana distancia para firmar la petición. No obstante, los problema no se hicieron esperar y es que en la zona verde de Benito Juárez se les agotaron los formatos para recabar firmas, por lo que algunas personas tuvieron que esperar más de media hora para poder registrarse. Algunos de los asistentes señalaron que esta acción es necesario porque hubo ’mucho saqueo; parece que los que están al frente no son de México son extranjeros no les importa, entonces, ya es ahora que haga justicia para todos’.



’Yo por lo menos quisiera que encarcelarán a Peña y a Calderón, y si fueran las primeras damas a Martita Sahagún y la Gaviotita por abusivas’, resaltó Martha Pérez. Mientras, que otros ven difícil llevar a cabo la consulta pero ’el chiste es participar y no darse por vencido’. ’Lo veo difícil que enjuicien a alguien pero yo espero que si. Lo veo difícil para cómo están las leyes pero esperemos por lo menos que a Calderón en Estados Unidos si lo refundan’, concluyó. Los módulos para recabar firmas tendrán un horario de 12:00 a las 18:00 horas. MILENIO