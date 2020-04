México a la par de Belice y Venezuela, en la crisis económica en 2020: FMI

En verdad no hay sorpresas, y como lo señala el dicho, de que ’al perro más flaco se le cargan las pulgas’, México será en lo que resta de este 2020, según el FMI, el tercer país en América Latina con la recesión económica más profunda, apenas atrás de Venezuela y Belice.



Con el atorón de toda la producción a causa del coronavirus, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional indican que el Producto Interno Bruto, PIB, va a retroceder 6.6% en lo que falta del año.



Sería entonces el segundo año consecutivo a la baja y la peor contracción a tasa anual desde 1932, año en que la producción en México se hundió 14.8% debido a la Gran Depresión de Estados Unidos.



No es alivio saber que en estas proyecciones el FMI augura una caída económica mundial que ubica a EEUU con menos 5.6% del PIB; a Italia con un 9.1%; a Francia con 7.2% a la baja; a Alemania con menos 7%; a España con menos 8%; a Reino Unido con menos 6.5%; a Rusia con 5.5% y a Japón con menos 5.2%.



En el continente Argentina verá bajar en 5.7 su PIB; Brasil en 5.3%; Chile en 4.5% pero el peor de todos será Venezuela con una caída de un 15% en su PIB.



Y como al perro más flaco lo pican más las pulgas, pues la agencia Fitch Ratings bajó ayer la calificación de México de ‘BBB’ a ‘BBB-’, por el efecto que tendrá en este país el Covid-19.



La explicación es la siguiente:



’El shock económico representado por la pandemia de coronavirus conducirá a una recesión severa en México en 2020…



’Una recuperación a partir del segundo semestre de 2020, se verá muy probablemente contenida por los mismos factores que han obstaculizado el desempeño económico reciente, que ha retrasado la calificación y el nivel de ingresos (es decir, por las malas decisiones asumidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, decisiones que todos conocemos: la persistencia en la construcción de la refinería de Dos Bocas; lo del Tren Maya, y el aeropuerto de Santa Lucía, luego de la incomprensible e inexplicable cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, sin contar con todos los demás líos por la cancelación de la reforma energética y las concesiones de investigación y extracción de yacimientos petroleros, así como lo de ductos de CFE para llegar al momento en que se niega aplicar un programa de recuperación y apoyo a pequeñas y medianas empresas por lo del coronavirus como sí lo hacen todos los demás gobernantes en el mundo con sus aparatos productivos y empresarios)…



’Estos incluyen un deterioro previamente observado en el clima de negocios en ciertos sectores, a pesar de los ejemplos de cooperación con el sector privado en áreas como el desarrollo de infraestructura, y una erosión percibida de la fortaleza institucional en el marco regulatorio’, indicó Fitch Ratings.



Sin duda, agregó, el comercio se contraerá abruptamente en lo que resta de 2020, aun cuando el comercio neto podría contribuir positivamente, ya que las importaciones caen más que las exportaciones.



O sea… estamos jodidos dentro de una crisis global y un gobernante que sims.



Sin duda, agregó, el comercio se contraerá abruptamente en lo que resta de 2020, aun cuando el comercio neto podría contribuir positivamente, ya que las importaciones caen más que las exportaciones.



O sea… estamos jodidos dentro de una crisis global y un gobernante que simplemente no da una.



Gobernadores cada vez más estucturados



En este contexto, los 8 gobernadores del PAN consideraron ayer que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está bien informado.



Y entonces lo que dice y afirma es falso.



Es mentira, afirmaron, que como lo afirma AMLO sus gobiernos hayan recibido recursos extraordinarios para atender la pandemia del coronavirus.



Y es que, en su mañanera de ayer, López Obrador dijo que ’todo lo que estamos comprando de equipos es para todos. Sería ruin, canallesco negar equipos médicos a ciertos estados solo porque tengan diferencias con nosotros, de ninguna manera es el pueblo de México el que necesita el apoyo’.



Hoy los gobernadores blanquiazules le dicen que requieren de recursos extraordinarios etiquetados para cubrir las demandas que genera la pandemia del Covid-19 en sus entidades, pues de no hacerlo, los sistemas estatales de salud van a colapsar.



Monreal va por la ley de aministía



En otra vertiente del mismo tema, el zacatecano Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la mayoría en esa cámara, indicó que buscará destrabar el dictamen de la ley de amnistía para poder liberar a reos con penas leves, a fin de bajar el índice de contagio del coronavirus en las prisiones de México.



Otros congresos en el mundo están aprobando leyes similares con el mismo objetivo, afirmó.



Diputados y senadores repudian agresiones a personal de salud



En un pronunciamiento por separado, senadores y diputados repudiaron ayer las agresiones que se han presentado en diversas ciudades del país en contra del personal médico en los centros de salud.



En un enérgico pronunciamiento en favor de médicos, enfermeras, camilleros, choferes de ambulancias y otros transportes, personal de limpieza de nosocomios y centros de salud, todo el personal médico que labora en la atención de los pacientes víctimas de la pandemia, senadores y diputados indicaron que sin ellos no habría posibilidad de contener la pandemia.



Firmado por sus mesas directivas y todas las fracciones parlamentarias, en una y otra cámara, las fuerzas política hicieron un amplio reconocimiento al compromiso, esfuerzo, trabajo y sacrificio de todo el personal médico, para-médico, enfermeras y todas aquellas personas vinculadas a la atención de la emergencia provocada por el Covid 19.



Sin excepción, todas las fuerzas políticas condenan enérgicamente cualquier agresión, descuido y desatención hacia los integrantes del propio sector salud sea este público o privado.



En dicho sentido, exhortan a las autoridades de los tres niveles de gobierno -municipal, estatal y federal- a que doten al personal de salud de equipo e insumos necesarios y a que se intensifiquen las medidas de seguridad en instalaciones hospitalarias para proteger su integridad física.



Los órganos de gobierno del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, dijeron, estarán atentos al cumplimiento de todas aquellas medidas encaminadas a superar esta crisis sanitaria y alertar acerca de cualquier deficiencia o insuficiencia que obstaculice o burocratice la atención de la pandemia y su solución lo más pronto posible.



La cuestión es que además de las agresiones al personal de salud, en diversos hospitales y centros de salud se han presentado reclamos de médicos y enfermeras por falta de insumos y equipos para realizar su trabajo.



’No debemos olvidar que estamos en guerra contra un enemigo invisible y altamente contagioso, y ellos, médicos, enfermeras y paramédicos están en las primeras trincheras’, indicaron senadores y diputados.



[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa