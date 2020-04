México: Absolución general a enfermos graves en un hospital

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. Abril 17, 2020.-Las autoridades de salud de México han determinado que no haya entrada de sacerdotes en los hospitales públicos donde se atienden pacientes con el virus

Tres sacerdotes de la arquidiócesis de México, totalmente protegidos con batas, mascarillas y guantes, acudieron al Hospital Médica Sur, un hospital privado, para impartir la absolución general a todos los enfermos graves que se encuentran en la Sala de Terapia Intensiva y a los médicos que los atienden.

La nota es relevante –y refleja la determinación de los sacerdotes mexicanos de no dejar sin auxilio espiritual a quienes enfrentan la muerte o el contagio del coronavirus—puesto que, por cuestiones de seguridad sanitaria, las autoridades de salud de México han determinado que no haya entrada de sacerdotes en los hospitales públicos donde se atienden pacientes con el virus.





Con la licencia del Cardenal Carlos Aguiar Retes, P. Andrés Esteban López, P. Roberto Funes y P. Adrián Lozano G. acudieron a Médica Sur a dar la absolución general en las puertas de la Unidad de Terapia Intensiva a todos los enfermos graves y a los médicos que están en riesgo.



En un video que la arquidiócesis Primada de México subió a su perfil de Facebook, los padres Andrés Esteban López Ruiz, Roberto Funes y Adrián Lozano aparecen en un pasillo del hospital, dando la absolución general a los enfermos graves ’y a todos los que están en riesgo por cuidarlos’ rezando el ’Yo pecador’ y la fórmula litúrgica para conceder el perdón de los pecados a enfermos y a personal médico.



Hasta el día de ayer, México llegaba a 5,847 casos confirmados de coronavirus; 11,717 sospechosos y 449 personas fallecidas. La curva de contagios comienza a crecer, con cerca de 500 casos confirmados por día.



Si bien el confinamiento es voluntario, aunque en algunos estados del país comienza a ser obligatorio, se espera que al llegar en un par de semanas la Fase Tres de la pandemia, las autoridades endurezcan las medidas de control de la población mexicana que sobrepasa los 125 millones de habitantes.