México acepta reducción en la entrega de vacunas Pfizer contra COVID para cederlas a otros países

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México aceptó que se le reduzca la entrega de vacunas contra COVID-19 de Pfizer para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lleve esas dosis a otros países.



’Ahora en el mundo hay una polémica porque la ONU le ha pedido a Pfizer que baje sus entregas a los países en los que se tiene contrato, como es el caso nuestro, los países europeos, para que se disponga una cantidad de vacunas a la ONU y que no haya acaparamiento, y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición de países más pobres.



’Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, que nos bajen y luego nos repongan lo que nos corresponde. De todas formas, no cambia nuestro plan, porque ya estamos buscando otras vacunas, no sólo Pfizer’, informó López Obrador durante la inauguración de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, en Juan R. Escudero, Guerrero.



El mandatario agregó que el país ya está ’en tratos para que empiece a llegar una vacuna denominada CanSino, de China; y una vacuna de un laboratorio ruso, más una vacuna AstraZeneca, de la Universidad de Oxford. De modo que ya vamos a tener vacunas suficientes’.



Este sábado, México registró por segundo día consecutivo más de 20 mil casos de COVID-19, las autoridades de salud reportaron 20 mil 523 casos nuevos mientras que el 15 de enero registraron 21 mil 366 casos, el máximo dado a conocer en el recuento diario.



Desde que inició la epidemia, un millón 630 mil 258 personas han enfermado por COVID-19. Se estima que 111 mil 884 (un 6%) son casos activos por presentar síntomas en los últimos 14 días.



Al final de la semana de vigilancia epidemiológica 53, la tasa de positividad de las pruebas de COVID-19 se ubicó en 53% y la tasa de letalidad en 8%.