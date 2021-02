México acumula 177 mil 61 muertes por Covid-19

www.guerrerohabla.com



CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud (Ssa) reportó mil 75 nuevos fallecimientos por Covid-19, por lo que en total ya se tienen 177 mil 61 decesos por esta enfermedad.

De igual forma, las autoridades informaron que se tienen estimados 2 millones 208 mil 668 contagios de coronavirus, de los cuales 56 mil 545 casos podrían estar activos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Ssa, reportó que a nivel nacional hay una ocupación hospitalaria del 39 por ciento y en este rubro la tendencia va a la baja.

El funcionario agregó que hasta ahora no hay ningún estado de la República que tenga una saturación mayor al 70 por ciento en sus camas hospitalarias generales y con ventilador.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que hasta ahora han sido aplicadas 1 millón 58 mil 139 vacunas de Pfizer-BioNTech y AstraZeneca.

El proceso de vacunación ya se está aplicando en 291 municipios de estados de la República. En total en estas localidades hay 708 puntos de vacunación.

En total hay 622 mil 658 trabajadores de la salud que han recibido una vacuna, mientras otros 99 mil 666 trabajadores de la salud han recibido dos dosis.

También se aplicaron 17 mil 457 vacunas a profesores de Campeche y 318 mil 358 dosis a adultos mayores.

Respecto a la captura de fotografías por parte de servidores de la nación durante la aplicación de vacunas a adultos mayores a credenciales de elector y a las personas vacunadas, el subsecretario López-Gatell argumentó que es indispensable que las personas queden registradas, porque se necesita dar seguimiento para la aplicación de la segunda dosis.

Sin embargo, enfatizó que no es necesario tomarle fotografías, y no debe restringirse el acceso a la vacuna a quien tome la decisión de que no se le tome la fotografía a su credencial o a su persona.

Continente americano ha vacunado a casi 63 millones de personas. Casi 63 millones de personas han sido vacunadas en el continente americano y el Caribe en los últimos dos meses, mientras que la semana pasada las cifras de fallecidos y de contagiados han bajado un 10% en la región, informó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

"Dos meses después de que se aplicara la primera vacuna, casi 63 millones de personas han sido vacunadas contra Covid-19 en todas las Américas y en el Caribe, lo cual significa que hay más personas protegidas cada día", declaró la directora de la OPS, Carissa Etienne, en una conferencia de prensa virtual.

« El Universal »