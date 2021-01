México advierte a Canadá que suspensión de vuelos puede provocar crisis económica profunda

El gobierno de México exhortó a Canadá a retirar lo antes posible la suspensión de vuelos a este país, anunciada el viernes para intentar frenar la propagación de Covid-19 y advirtió que podría provocar una "crisis económica profunda".



El gobierno "hace votos" para que la medida "pueda ser retirada lo más pronto posible para prevenir una crisis económica profunda en la región", afirmó la Cancillería en un comunicado.



México, Canadá y Estados Unidos forman parte del tratado comercial T-MEC.



El gobierno de Canadá informó este viernes que alcanzó un acuerdo con cuatro aerolíneas de ese país para suspender sus vuelos hacia México y el Caribe entre el 31 de enero y el 30 de abril próximo.



Los viajeros que entren en Canadá deberán permanecer en cuarentena al menos tres días y realizarse un nuevo test PCR (que se suma al que deben realizarse antes de volar), todo pagado por ellos mismos.



La preocupación por estas medidas era evidente en el aeropuerto de Ciudad de México.



Ludmila Guerra, salvadoreña de 40 años, dijo a la AFP sentirse "preocupada" ante la posibilidad de no poder llegar pronto a su casa en Canadá, donde la esperan su esposo e hijos.



"Yo los entiendo que quieren prevenir que se contagien más personas (...), pero a la vez (estoy) un poco molesta porque ya pagué por la prueba y que me la vuelva a hacer es incómodo", comentó en la terminal aérea.



En tanto, Héctor, un ingeniero de sistemas de 30 años, intentaba adelantar su vuelo previsto para el próximo lunes.



"Air Canada me estaba informando que el último vuelo era a la una de la mañana del 31 (de enero) y después de eso no saben. Voy a esperar a que me den la prueba y ver qué boleto puedo tomar", declaró a la AFP.



Canadá registraba este viernes más de 769.000 casos de coronavirus y 19.000 fallecidos; mientras, hasta el jueves México reportaba 1,8 millones de contagios y 155.100 defunciones.