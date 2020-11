México amenazo a EU con restringir operación de la DEA en el país a cambio de de Cienfuegos: WP

Nov 18, 2020 Lectura 3 min

portada post©

Tras la sorpresa causada por el retiro de cargos al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que permanece preso en Estados Unidos, el Washington Post (WP) señala como razón de esta decisión la amenaza de México con restringir la operación de la DEA en el país.



En reconocimiento de la sólida asociación policial entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de delincuencia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales estadounidenses contra exsecretario Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, imputado, conforme a la ley mexicana



- William Barr Y Alejandro Gertz Manero



Fiscales Generales de EU y México



Un funcionario involucrado en el caso aseguró que México dijo que limitaría las operaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) en territorio nacional.



Por otra parte, un funcionario mexicano, cuya identidad no ha sido tampoco revelada, confirmó que la DEA podría ser excluida del país.



El Washington Post señala que la decisión de retirar los cargos a Salvador Cienfuegos y permitir que se le juzgue en México, es un revés significativo, aunque sea simbólico, a los esfuerzos del Departamento de Justicia contra el tráfico de drogas desde nuestro país.



Aunque hay un acuerdo de colaboración, y el Departamento de Justicia de EU compartió pruebas incriminatorias con la Fiscalía General de la República (FGR), el WP destaca que ’existe la posibilidad de que Cienfuegos permanezca libre, al menos por un tiempo’.





TE SUGERIMOS: EBRARD: CIENFUEGOS NO TIENE ORDEN DE APREHENSIÓN EN MÉXICO; LLEGARÍA EN LIBERTAD

’A solicitud de la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar la investigación. por las autoridades mexicanas’, se informa en el comunicado firmado por el fiscal William Barr y Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR..



El Post afirma que esta sería una prueba de la capacidad del gobierno de México para ’jugar fuerte’ con Estados Unidos y ganar.



Marcelo Ebrard, canciller de México, dijo que Cienfuegos, acusado de colaborar con narcotraficantes y recibir sobornos en Estados Unidos, llegará al país como ’ciudadano mexicano’, sin enfrentar cargos criminales en suelo nacional.