México anuncia alianza para producir vacuna contra Covid, garantizará acceso

Ciudad de México. 13 agosto, 2020.- El Gobierno de México anunció este jueves un acuerdo para producir la vacuna contra el Covid-19.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que se trata de una alianza entre la Fundación Carlos Slim, el laboratorio AztraZeneca y la Universidad de Oxford.

En este sentido, el titular de la SRE, destacó que el propósito no es el lucro, sino ’garantizar que América Latina tenga acceso a esta vacuna y esa misma es la motivación del gobierno de México y Argentina».

«Para quienes nos están viendo esto puede significar que en vez que la vacuna pudiese distribuirse en México dentro de mas de un año, se adelante seis o siete meses, esa diferencia es todo para la economía, para la salud, para todo, esa ha sido la insistencia del presidente López Obrador; como el objetivo no es el lucro, se busca una fundación, en este caso la Fundación Carlos Slim», mencionó Ebrard.

El acuerdo es muy significativo

Asimismo, informó que se trata de un acuerdo «muy significativo» porque es para la producción en México de la vacuna «que se considera más avanzada en el mundo de acuerdo con los estudios clínicos».



Se podrían presentar resultados en noviembre

También dio a conocer que en noviembre se estima que se presenten los resultados de la fase 3 de la vacuna a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).



«Es una vacuna que está en fase 3 y se estima que en noviembre se presentarán los resultados de esa fase 3, la 1 y 2 con resultados positivos, en noviembre la fase 3 a la Cofepris», detalló Ebrard.



También aseveró que una vez que la Cofepris autorice la vacuna, México estaría «en condiciones de iniciar la producción, ese es el cambio importante».



Además resaltó que la cadena de producción es latinoamericana «con una transferencia tecnológica, se va a producir en México y en Argentina, se hace el terminado y en México se distribuye a América Latina y el Caribe».



Por su parte, Carlos Slim Domit planteó que el acuerdo permitirá tener una vacuna contra el nuevo coronavirus un año antes de lo previsto.



’En caso de ser aprobada, el apoyo de la fundación permitirá que México y América Latina accedan a la vacuna un año antes de lo previsto».



La directora de AstraZeneca, Silvia Varela, indicó que el objetivo es traer la vacuna a México «lo antes posible a un precio razonable».



Vacuna universal y gratuita

Por su parte, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, puntualizó que la vacuna contra el coronavirus «estará disponible de forma universal y gratuita porque esa es la disposición del gobierno de México’.



Dijo que todavía no está definido a quién se le pondrá la vacuna, «se pondrá tanto como sea necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos y científicos».