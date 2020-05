México atraviesa la crisis más fuerte en mucho tiempo: Senadores del PAN

MÉXICO ATRAVIESA LA CRISIS MÁS FUERTE EN MUCHO TIEMPO: GPPAN



Senadoras y senadores del PAN se reunieron de manera virtual con el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera



Hoy el país vive un momento muy complicado pues atraviesa, probablemente, la crisis más fuerte que se ha tenido en mucho tiempo, afirmó el coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri González.



Sumadas, las crisis de los años 82, 88, 94 y 2008 probablemente no llegaron a los niveles que la situación actual podría alzanzar, agregó Kuri González, durante una reunión de legisladores del PAN con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera.



En su turno, la senadora Josefina Vázquez Mota afirmó que el PAN en el Senado ha propuesto una iniciativa de ley para atender la emergencia económica, en la que se contempla, enre otras cosas, establecer un ingreso básico universal para no romper el ciclo económico.



En este sentido, Vázquez Mota preguntó cuál es la posición del gremio bancario al respecto y en cuánto se estima la salida de capitales durante la actual crisis, así como qué agenda en común se puede proponer desde el Senado para acompañar a la banca en una situación de emergencia, contingencia y recuperación.



El presidente de la ABM respondió que la idea del ingreso básico es fundamental, pues es el plan que se requiere para fortalecer el confinamiento, en su capacidad de perdurar y que en el actual momento no se debe levantar el confinamiento de manera anticipada. ’La desesperación económica puede provocar que la gente salga y eso no es deseable’, afirmó Niño de Rivera.



Sobre la salida de capitales, dijo que es el Banco de México el que tiene los datos, aunque de acuerdo con su Gobernador, es probable que ésta crezca.



Y sobre la agenda común, Niño de Rivera ofreció dialogar y trabajar sobre los temas que legislativamente pueden ayudar a la recuperación económica del país.



Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez Ruíz se refirió al tema energético y recordó que se le otorgó al Centro Nacional de Control de Energía, (CENACE), la posibilidad de decidir quién entra y quién sale del Sistema Energético Nacional.



Gálvez Ruíz dijo que ahora la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrá decidir a quién le da electricidad y a quién no, lo que ha provocado gran incertidumbre en los inversionistas nacionales e internacionales, por lo que quizo saber el punto de vista del sector bancario ante esta situación.



A su vez, el senador Gustavo Madero Muñoz mostró su preocupación por el grave deterioro de las fuentes de ingreso: turismo, remesas, petróleo, inversiones y otras.



Madero Muñoz agregó que, aunque está por entraren vigor el T-MEC, cuando hay señales de deterioro en la confianza institucional, todo se paraliza o ralentiza, por lo que se deberían establecer medidas muy puntuales para enfrentar problemas estructurales.



El senador panista alertó que México tendrá la caída de PIB más grande en su historia y la pobreza incrementará, ya que, de acuerdo con la CEPAL, más de 35 millones de mexicanos no tendrán para comprar la canasta básica.



La senadora Alejandra Reynoso Sánchez indicó que muchas personas han retirado dinero de sus Afore en los últimos meses. Esto, planteó, ¿qué implicaría en las cuentas de retiro que se tiene en cada uno de los bancos?



También preguntó acerca de ¿cuál es el análisis o pronóstico del gremio sobre la capacidad de recuperación de los microcréditos del gobierno federal?



A ello, Luis Niño dijo que los fondos de las Afore, en su estructura, cuentan con una facilidad limitada para el desempleo y que es muy importante que estos recursos estén disponibles y se puedan recuperar fácilmente.



Carlos Rojo Macedo, presidente ejecutivo de la ABM, aseguró que uno de los principales retos es cómo lograr subir el monto del ahorro, pues si bien hay una parte que esta destina a situaciones como la actual, el problema de fondo es qué hacer para que, cuando se retire este dinero como una pensión, alcance.



El ahorro debería ser prácticamente el doble de lo que se hace hoy, para esperar un nivel de pensión adecuado, señaló.



Mientras, el senador Roberto Moya Clemente inquirió si hay alguna estimación del porcentaje de cartera que se irá a quebrantar, pues, afirmó, se ha señalado que sería de un 30 o hasta 50 por ciento.



La consecuencia de ello, remarcó, sería que el acceso al crédito se restrinja más.



Por su parte, el senador Damián Zepeda Vidales dijo que ’haciendo un análisis previo, se veía que el problema de incertidumbre en el país provocaba que el inversionista tuviera recelo de invertir. Los motores de desarrollo estaban más o menos estables. Hoy, la incertidumbre se ahonda’.



Indicó que no se sabe si, pasado este momento, aún habrá interés del inversionista de arriesgar su capital.