México, aún sin alcanzar su punto máximo de contagios del coronavirus

México continúa sin alcanzar todavía el punto máximo de contagios de coronavirus y durante varias semanas las autoridades seguirán anunciando a diario más casos que en la jornada previa, dijo este martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.



El país superó las 14,000 muertes relacionadas con el virus y el lunes reportó cerca de 3,000 nuevos casos en las 24 horas precedentes para un total de 120,000 infecciones, lo que lo sitúa como la tercera nación más afectada de América, sólo por detrás de Estados Unidos y Brasil.



’Si tomamos el conjunto de las curvas epidémicas todavía no hemos llegado a ese punto máximo’, dijo López-Gatell el martes en la rueda de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el pico de la pandemia.



’Todavía durante varias semanas más vamos a seguir anunciando día con día que hay mas casos hoy que ayer’, añadió.



El funcionario reconoció que en Ciudad de México y su zona metropolitana, que acumulan la mitad de los contagios, varios de los hospitales públicos más grandes están saturados y han tenido que derivar a pacientes a otros centros de salud, pero dijo que el nivel promedio de ocupación en las instalaciones sanitarias de la zona no llega al 80%.



México levantó la semana pasada una emergencia sanitaria de dos meses y permitió la reapertura de algunos sectores económicos considerados esenciales, como la minería, la construcción y la industria automotriz, en medio de críticas de expertos y del creciente número de contagios.



Según estimaciones del Institut for Health Metrics and Evaluation de Estados Unidos, el número de muertes acumuladas en México por Covid-19 podría alcanzar 51,912 para agosto. La semana pasada, López-Gatell dijo que los fallecidos podrían llegar a 30,000.



