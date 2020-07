México, bajo una gran lupa en el cumplimiento de derechos laborales, advierte Gómez Urrutia.



El nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral juagará un papel fundamental, afirma.



Al comparecer los tres candidatos a encabezar este organismo dijo que la -JFCA desvió su objetivo.



El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, Napoleón Gómez Urrutia, aseguró que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral jugará un papel fundamental en la aplicación de la justicia en la materia, en la que existe una deuda histórica con la clase trabajadora, en términos de libertad, democracia sindical, así como de respeto a los derechos fundamentales y en el cumplimiento de los compromisos del T-MEC, a fin de evitar posibles panales laborales, ya que anticipó que ’vamos a estar bajo una gran lupa’.



Al participar en la comparecencia de los tres aspirantes a ocupar la dirección de este organismo, les recomendó a comprometerse a no ocupar un puesto más, porque no es un puesto para salir del paso, ni a encabezar un organismo nuevo que sustituye a uno viejo, sino a cambiar la mentalidad, ser imparciales, transparentes y hacer respetar la libertad y la democracia sindical.



Dijo que la corrupción, las presiones de los empresarios y los cabildeos de despachos de abogados y la ineficacia han obstaculizado la aplicación de la justicia y ocasionado que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tenga rezagados alrededor de 500 mil juicios, ya que los casos tardan en resolverse no un año, sino hasta cinco o más, incluso recordó que hay uno que lleva 27 y otro 29 años.



’Eso es algo que debe corregirse y aquí ha jugado un papel fundamental en esta desviación las juntas porque se han prestado al cabildeo que hacen los abogados de los patrones.



El trabajador no tiene recursos para plazos prolongados y la mayoría de ellos son por cuestiones políticas, por despidos injustificados de trabajadores que deciden ejercer su derecho a la libertad sindical, que hoy ya se tiene garantiza en la Ley Federal del Trabajo’, indicó.



Durante la reunión de Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Puntos Constitucionales, en la que comparecieron Rafael Chong Flores, Alfredo Domínguez Marrufo y María Estela Ríos González, el senador Gómez Urrutia subrayó que el Centro debe corregir todos los vicios, las presiones y los cabildeos que se hacen normalmente en las juntas por parte del sector patronal e incluso de algunas organizaciones obreras.



Agregó que el centro viene a sustituir a las hasta hoy Junta Federal y juntas locales de Conciliación y Arbitraje, que fueron constituidas en 1927 por el presidente Plutarco Elías Calles, pero que a lo largo del tiempo se fueron desviando del papel y la responsabilidad fundamental del Estado en la aplicación de la justicia, a pesar de que éste, mediante la Secretaría del Trabajo y de las autoridades laborales, es el tutelar de los derechos laborales.