México cierra la semana con 316 casos de coronavirus

Domingo 22 marzo 2020

En el escenario actual, las autoridades señalan que no es necesario suspender el servicio del transporte público. (Notimex)



Ciudad de México. 22 marzo, 2020.-La Secretaría de Salud informó que hasta el momento hay 316 casos confirmados de COVID-19 y 794 sospechosos, esto es 263 casos más que el domingo pasado, cuando se reportaron 53 casos.

’El 64% de estos casos se han presentado en hombres y el 36% en mujeres. En la atención médica el 90% han sido tratados ambulatoriamente y sólo 10% hospitalizados. La mayoría ha sido atendido por la Secretaría de Salud (Ssa). La mediana de edad de estos casos es de 40 años’, informó Ana Lucía de la Garza Barrosa, directora de Investigación Operativa Dirección General de Epidemiología desde Palacio Nacional.



La funcionaria agregó que 83% de los casos han permanecido en aislamiento, 16% son pacientes recuperados y 1% han fallecido.



La actualización de las cifras se da un día antes de que inicie la Jornada Nacional de Sana Distancia , en el periodo que se prevé el mayor número de contagios, por lo que se pidió a la ciudadanía mantenerse en sus casas y tomar medidas sanitarias.



’La tendencia va a crecer de la curva epidémica. Va a crecer, no hay de otra. La curva no se corta de un día a otro, o crece exponecialmente como en Italia o crece poco a poco como en Japón. Lo que queremos con la Sana Distancia es que se aplane y sea manejable por la población y los servicios de salud. Todos como sociedad debemos participar para poder aplanar la curva epidémica’, aseguró Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud.



Este domingo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que cerrarán todos los bares, museos cines, discotecas, gimnasios, baños públicos, durante esta semana. Advirtió que los supermercados y mercado se mantendrán abiertos para que no le falte nada abastecer las necesidades de los capitalinos, y pidió no hacer "compras de pánico".



"Es importante que sepan los habitantes de la Ciudad de México, la ciudadanía, hombres y mujeres, que estamos coordinados en la Ciudad de México y estamos unidos en este momento al que nos estamos enfrentando, de una crisis sanitaria en la ciudad", dijo en conferencia de prensa este día.



En entidades como Nuevo León, Querétaro y Jalisco, se empezaron a tomar medidas desde fin de semana para proteger a los habitantes y frenar, lo más que se pueda, los contagios comunitarios, que configuran la antesala de la fase 2 de la epidemia.



El director de Promoción de la Salud recordó que las autoridades sanitarias que no irán a buscar a los pacientes a su casa, sino que es importante que si tienen síntomas, las personas se hagan una autoevaluación.



’ Si yo tengo síntomas de COVID-19, si tengo fiebre, tos, malestar de garganta y tengo que decidir si requiero atención médica de urgencia, si no se van a estar sobrecargando los hospitales con personas que no requieren de una atención de urgencia y pueden quitarle el espacio a una persona que sí lo requiera’, dijo.



Respecto si las cifras de la Organzación Panamericana de la Salud (OPS) sobre que los casos graves en México podrían elevarse hasta el 7% debido a enfermedades crónicas, Cortés Alcalá expuso que puede ser por los niveles de obesidad en el país.



’No lo dudo, somos el país con el mayor índice de peso y obesidad y el modelaje que hicieron en la OPS seguramente estamos, nosotros por ser el país con el mayor índice de obesidad en un riesgo mayor. Las personas con obesidad mórbida están en mayor riesgo’, comentó.

Fuente: Expansión Política