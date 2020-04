México, ’con la guardia baja’

La crisis sanitaria toma a México bajo condiciones económicas poco óptimas (se diría coloquialmente, ’con la guardia baja’), pues con una perspectiva de crecimiento limitado y con problemas para ejercer el gasto público de inversión, ahora, ante la entrada de la Fase II del COVID-19, se suma la necesaria suspensión de actividades específicas.



Jesús Padilla Zenteno, presidente de COPARMEX-CDMX, consideró que se impactará a la economía en todos los sectores productivos, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 68% de los empleos. Su viabilidad, podría ponerse en riesgo, alerto.



Expuso que ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia mundial del coronavirus, obliga, en el caso especifico de la ciudad de México, a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, establecer medidas para evitar el mayor número de contagios posible y, al mismo tiempo, ofrecer opciones que aminoren el inevitable impacto económico local.



Además, indicó que ante una emergencia de esta naturaleza, se requiere de un eficaz diálogo y, sobre todo, colaboración entre Gobierno, sociedad e iniciativa privada, para poner en marcha medidas que le permitan a la capital del país seguir operando en su actividad económica esencial, con herramientas de salud que ayuden a no propagar los contagios.



El líder empresarial capitalino, propuso una Transparencia en la información, Instalación de un Comité de Emergencia de Alto Nivel, un Plan Emergente de Apoyo a Empresas, Plan de Salud, Plan de Movilidad y Seguridad Emergente.



Afirmó que las empresas están llamadas a dar muestra de integridad y solidaridad, adecuando los modelos de trabajo e interacción de tal forma que se permita a los trabajadores operar desde sus hogares y en aquellos lugares en los que no sea posible, se garanticen las medidas de sanidad y cuidado para operar de manera esencial.



Esto es: establecimiento de guardias en las oficinas con aquellas personas no vulnerables o con menos riesgos, enviar a los adultos mayores a casa y aquellas familias en donde ambos padres trabajan, permitirles que se roten para cuidar a los hijos.



Destacó que desde COPARMEX-CDMX impulsarán campañas de comunicación a las empresas (sean socias o no) con información relevante sobre cómo prevenir y atender el COVID-19 en sus centros de trabajo.



’Es tiempo de solidaridad y unión. Los capitalinos hemos demostrado una y otra vez nuestra capacidad de resiliencia y unidad para superar adversidades. Por ello, el Centro Empresarial de la Ciudad de México, ofrece su respaldo y apoyo al Gobierno de la Ciudad de México y a los colaboradores de nuestras empresas, para atender e implementar las medidas necesarias ante esta crisis. COPARMEX estará a la altura del reto mayúsculo que se tiene por delante, en donde lo prioritario es garantizar la salud y la vida de los capitalinos… ese es nuestro compromiso’, subrayó Jesús Padilla Zenteno.