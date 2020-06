México, del chiste al racismo

𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼, 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗵𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗿𝗮𝗰𝗶𝘀𝗺𝗼.

Por Yuseb Yong García Sánchez



𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼, un país que no me cansaré de decir una y mil veces lo precioso y maravilloso que es, pero como maldición siempre buscamos cómo dar un paso hacia atrás, el lamentable asesinato de 𝗚𝗲𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗙𝗹𝗼𝘆𝗱 por un policía en Minneapolis el 25 de Mayo del 2020, hizo al mundo voltear hacia el gran problema del racismo y nuestro país no es la excepción, así que sólo se destapó algo que está presente todos los días, algunos dirán ’pero no es tan grave’, lamentablemente no están en lo correcto.



Lo que comienza como broma, puede y en ocasiones termina muy mal, pero contra los nuestros es aún peor, viniendo de nosotros mismos, alguien que sea de alguna comunidad o con ascendencia indígena, de cualquier región del país de inmediato se le hace menos, su vestimenta que es orgullo internacional de México, los discriminan, líderes a nivel internacional en diversos ámbitos hincan la rodilla contra el racismo, en México parece que queremos que quienes hinquen la rodilla sean justamente a las víctimas del racismo.



Vemos en redes sociales un comentario como ’ayy que prieta, que fea’ es sólo un ejemplo de lo que pasa en la nación, ¿Prieta? ¿Indio? ¿Naco? ¿Cómo el chinito? ¿El negrito en el arroz? Son frases muy populares en nuestro país y ¿están bien?, eso sólo es el inicio de varias cosas aún mayores; todos sabemos que adjetivos más fuertes son utilizados en nuestros días, ¿nos acordamos del grito de los estadios? ¡Homofobia!, ¿hemos escuchado comentarios despectivos contra mujeres por el simple hecho de ser mujer? ¡Misoginia! Y todavía creemos que no es tan grave, 𝗘𝗦𝗘 𝗘𝗦 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗢 𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗢𝗕𝗟𝗘𝗠𝗔.



Padres, amigos, en fin nuestro entorno normaliza estas conductas y no es demasiado tarde para corregir el camino, si dejamos de despreciar o minimizar raza, género, ideología, religión y todas aquellas cosas que nos separan para concentrarnos en lo que realmente nos une, que acaso no tenemos hoy más que nunca presente que juntos podemos superar cualquier problema, el México grande, el que se levantó a ayudar cuando cayó el primer edificio en un terremoto, el mismo que ayuda causas solidarias, ese que se organizó para marchar por la paz, por las mujeres, el mismo que nos causa orgullo.



Nadie esta exento de caer en alguna conducta que pueda considerarse como racista, pero también nadie esta limitado para pensar antes de decir o actuar, esa es la reflexión y si no lo hicimos antes, este también es el mejor momento.



Dejemos de hacer chistes que hieran, dejemos de pensar en el momento y ponernos en el lugar del otro, empatía con quienes nos rodean. No es queja, es reflexión, es tratar de hacer entender pequeñas acciones y sobre todo a tiempo, que puedan cambiar conductas, adjetivos o señalamientos que en nada contribuyen o aportan. Y ahora me dirijo a quienes en algún momento han sido víctimas de racismo, se los digo, 𝗡𝗢 𝗡𝗘𝗖𝗘𝗦𝗜𝗧𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗔𝗣𝗥𝗢𝗕𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗘 𝗡𝗔𝗗𝗜𝗘, repito ’México es grande’, es hora de demostrarlo, con unidad, apoyo y sobre todo, de unión ante los grandes problemas.