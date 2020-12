México desclasifica nota de queja enviada a EEUU tras arresto de Cienfuegos

El Gobierno de México publicó este lunes la nota diplomática enviada el pasado 28 de octubre a Estados Unidos en la que expresó su "profundo extrañamiento por la falta de información" sobre la investigación y captura por narcotráfico del general Salvador Cienfuegos, exsecretario mexicano de Defensa.



"Conforme lo instruyó el presidente López Obrador y en apego al principio de máxima publicidad, se desclasifica la nota diplomática enviada al Gobierno de Estados Unidos el 28 de octubre de 2020", anunció en redes sociales el director general para América del Norte de la Cancillería mexicana, Roberto Velasco.



Tras conocerse el arresto del general Cienfuegos el 15 de octubre en Estados Unidos, el Gobierno de López Obrador expresó su malestar por no haber sido informado de la investigación de la agencia estadounidense antidrogas (DEA) que le atribuía nexos con el narcotráfico cuando era secretario de la Defensa Nacional durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018).



"La Secretaría de relaciones Exteriores manifiesta su profundo extrañamiento por la falta de información que condujo a la detención del nacional mexicano", expresó el Gobierno de México, según la nota enviada el 28 de octubre a la Embajada de Estados Unidos en México y desclasificada este lunes.



"La relación con el Gobierno de Estados Unidos se caracteriza por la existencia de sólidos lazos de confianza y cooperación, por lo que sorprende a este gobierno que se hayan soslayado los mecanismos formales de intercambio de información y cooperación", prosiguió.



Tras la queja diplomática, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México recibió el 30 de octubre un oficio de la DEA sobre la investigación y el 11 de noviembre las evidencias del caso en manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.



Después de una intensa negociación, el Gobierno mexicano cerró el 17 de noviembre un acuerdo inédito con la Administración saliente de Donald Trump para que levantara los cargos contra Cienfuegos, quien regresó a México en libertad mientras la Fiscalía investiga su caso.



Paralelamente, López Obrador mandó una iniciativa al Congreso para limitar la presencia de agentes de la DEA en México.



La reforma de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada el 15 de diciembre, obliga a los agentes de otros países a compartir su información con las autoridades mexicanas, les prohíbe arrestar a personas, les exige una autorización para llevar armas, establece que no tienen inmunidad judicial y amenaza con la expulsión de las agencias si quebrantan la ley.



(c) Agencia EFE