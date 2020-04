¿México en crisis y en picada?… AMLO en un tobogán

*Columna publicada en Indicadorpolitico.mx



Reflexiono, me deja pensando todos los acontecimientos que surgieron y siguen dando de que hablar en torno a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.



¿México en crisis y en picada? Mientras AMLO se adentra en un inquietante subterráneo. El presidente no ha podido descifrar hasta la fecha ante el pueblo mexicano para contribuir a la calma y la serenidad, como consecuencia de un escándalo económico, la depreciación del peso, la caída de la bolsa de valores y del precio del petróleo, aunado la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19. Una situación absolutamente inédita. Una situación acelerada ante la cual no caben pronósticos de futuro.



México está al borde de una recesión económica y en medio de una tormenta perfecta que, según las predicciones especializadas, hará que, en 2020, el país cumpla dos años consecutivos de decrecimiento. A su vez, sumemos la mala relación del gobierno con los empresarios, amenaza a una de las principales economías de América Latina y al proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que al parecer estará en ’pausa’ para volverla impulsar en otro momento.



La prueba de fuego para el Estado pasa estos días por la eficacia, o no, del estado de alarma que permea el territorio nacional, donde la mayoría de los gobernadores a título personal han reaccionado y no han esperado a un inexperto gobierno federal morenista que no han tenido la debida atención de atender esta problemática que sacude al mundo. La segunda prueba de fuego para el Estado, no menos arriesgada que la anterior, pasará en las próximas semanas por la capacidad, o no, de configurar un escudo de protección social. La situación es de tal gravedad que corta la respiración.



Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tiene por costumbre, casi cada semana, darse algún baño de multitud. Los últimos fueron este mismo fin de semana del 13 al 15 de marzo, en la Costa Chica del estado de Guerrero, con infinidad de besos y abrazos. Todo en plena emergencia global por la rápida propagación del coronavirus. México tiene, según los últimos datos, 405 casos confirmados y contando.



En ese viaje, AMLO dijo, ante la comunidad de Marqueli, habló de que tenía ’mucha fe’ de que iban ’a sacar a nuestro querido México, no nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias, nada de eso’. El pasado 4 de marzo comentó que ’lo del coronavirus y eso de que uno no se puede abrazar… hay que abrazarse, no pasa nada’.



La aprobación de AMLO registra una caída en picada en un año, revelan encuestas



La aprobación de AMLO pasó de un 79.5% a un 57.1%, mientras que un estudio similar indica que su popularidad cayó de un 78% a un 59%, ambas encuestas realizadas por El Universal y Reforma, respectivamente.



AMLO y sus polémicas declaraciones sobre el coronavirus: ’El escudo protector es como el detente (…) El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción (…) detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo’.



Mientras, se siga gobernando con ocurrencias y darle ’más atole con el dedo’ al pueblo, las consecuencias serán mayores y así de grandes las decepciones.



Así es como estaré compartiendo con todos ustedes #MiColumnaDeHoy ¿Rozón…y?, y me pongo a sus órdenes en el sitio web: https://www.facebook.com/fabianjimeneznarvaez1, correo electrónico: [email protected], twitter: @fabian7511, instagram: fabianjimeneznarvaez, y en la página de Facebook, me puedes encontrar como @Fajinar.