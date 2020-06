México, en desventaja por falta de apoyo a industria turística: ANCH

www.guerrerohabla.com



En la reapertura de destinos tras la pandemia por COVID-19, la industria turística de México va a entrar a competir en desventaja, pues a diferencia de otras naciones líderes de esta actividad económica, no ha recibido apoyos gubernamentales, señaló Jorge Paoli, director general de Diestra Hoteles y vicepresidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH).



Durante su participación en el Webinar ’Hoteles Por México: Más Allá del Nuevo Normal’, el empresario puntualizó que las naciones que tengan estímulos por parte de sus gobiernos estarán en ventaja frente a los que no cuentan con ellos, por lo que el sector turístico mexicano debe trabajar para no perder competitividad y ’que no seamos los únicos en tardar en recuperarnos’ por este motivo.



Reconoció el trabajo del secretario de Turismo, Miguel Torruco, porque él, al igual que otras voces empresariales, han tratado de transmitir el mensaje a las autoridades federales de que el turismo necesita apoyos; sin embargo, no han logrado buenos resultados.



’El secretario (Miguel Torruco) ha hecho todo lo posible para apoyar al turismo, pero mi percepción y de varios en la ANCH es que no le ha sido fácil en un contexto donde el Gobierno federal es casi alérgico a cualquier cosa que parezca apoyar a las empresas’, aseveró.



Por su parte, Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles (ANCH), manifestó que el turismo podría representar hasta 5.0 por ciento del decrecimiento esperado para la economía mexicana este año, que es de -10 por ciento.



’Vamos amanecer del COVID-19 en un escenario recesivo, en donde el poder adquisitivo de las personas va a ser menor, va haber desempleo y va afectar a toda la economía, misma a la que han dejado sola’, alertó.



En este sentido, el también presidente y director general Hoteles City Express afirmó que la recuperación del sector será lenta y gradual, pues dependerá del riesgo de contagio en algunas zonas, así como la reactivación de las actividades económicas.





’La verdad es que la bola de cristal está bastante obscura. Tenemos que ir poco a poco y con paciencia; me encantaría decir que será rápida, pero no creo que sea así, será más bien lenta, pausada’.



Finalmente, Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés), precisó que es muy pronto para saber cuánto tiempo va a tardar la recuperación; por ello pidió especial cautela en la implementación de protocolos para generar confianza en el viajero.

Fuente: La razón