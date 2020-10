México en el Cervantino (II)

SEGUNDA PARTE



Continuamos con el Comunicado Conjunto del Gremio Organizado titulado, MÉXICO TENDRÁ UN ESPACIO EN EL JURADO CALIFICADOR DEL PREMIO DE LITERATURA EN LENGUA CASTELLANA ’MIGUEL DE CERVANTES’ 2019-2020, MÁS CONOCIDO COMO ’PREMIO CERVANTES’, que por su transcendencia que nos enorgullece, lo transcribimos en tres entregas con algunas apostillas:



Como ya la apuntamos la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, confió en la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y en el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, en las propuestas que hemos presentado en las personas de nuestros distinguidos colegas: maestra María Consuelo Eguía Tonella y profesor y licenciado Pablo Rubén Villalobos Hernández.



En el artículo Tercero de la Convocatoria del ’Premio Cervantes, referente al Jurado, se sustenta la propuesta de nuestros candidatos, en el entendido que uno de ellos será distinguido de acuerdo con las políticas de equidad y paridad dictadas por el Ministerio de Cultura y Deporte de España.



’En virtud de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden CUD/968/2019, de 20 de septiembre, se establece la composición del Jurado para el año 2019 del modo siguiente:



Las dos últimas galardonadas o galardonados con el Premio «Miguel de Cervantes». Un miembro de la Real Academia Española propuesto por la persona titular de la Dirección de dicha entidad.



Un miembro de la Academia Argentina de Letras propuesto por la Presidencia de dicha entidad. Cada año se irán sucediendo las Academias de la Lengua Española de América y Filipinas por orden alfabético del nombre de la nación.



Cuatro personalidades del mundo académico, universitario y literario, de reconocido prestigio, propuestos por: La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). La Unión de Universidades de América Latina (UDUAL). La persona titular de la Dirección del Instituto Cervantes.



La persona titular de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura. Dos representantes de suplementos culturales de diarios, propuestos por: La Presidencia de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). La Presidencia de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP).



Una o un representante o miembro a propuesta de la Asociación Internacional de Hispanistas, que no sea de nacionalidad española ni de otro país que tenga el idioma español como lengua oficial.



Secretaría: Corresponderá al Director del Gabinete del Ministro de Cultura y Deporte que actuará con voz, pero sin voto. Asimismo, la Secretaría de actas, con voz pero sin voto, corresponderá a la persona titular de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.



Esta es la semblanza, sintetizada de la candidata MAESTRA, MARÍA CONSUELO EGUÍA TONELLA. TRAYECTORIA PERIODISTICA 1980-2020. En PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN Y CIBERNÉTICOS:



Conductora y Reportera de LAS MAÑANAS DE COLILÁ ( MVS Radio 1120 AM y Televisión en Redes Sociales). 8:00am a 10:00am lunes a Viernes y comentarista de Grupo Radio Formula.



Estudios: Licenciatura en Psicología. Universidad Autónoma de Baja California UABC. Licenciatura en Periodismo. Universidad Autónoma de Chihuahua UACH. Maestría en Criminología, CETYS Universidad. Maestría en Comunicación Estratégica para Gobiernos e Instituciones. Instituto Ortega-Vasconcelos De México.



Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos FAPERMEX. (2016-2019). Presidenta Honoraria Vitalicia de la FAPERMEX. Secretaria General del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo CONALIPE.



Socia Fundadora y Presidenta del Grupo Mujeres Comunicadoras de Mexicali, A. C. Presidenta del Consejo Directivo de Estancia Infantil Mujeres Comunicadoras de Mexicali A. C. Integrante del Sistema Estatal de atención y protección a periodistas y defensores de los derechos Humanos del Estado de Baja California SEPAPPDH.



Autora de 7 libros publicados: (Uno en proceso de publicación). A Quemarropa (el Asesinato de Luis Donaldo Colosio, un enfoque bajacaliforniano). Las Olvidadas. (El mundo de dolor de las mujeres de la cárcel). La Política también es cosa de mujeres. (La lucha desigual entre mujeres y varones en procesos electorales). La entrega del Poder. (Concertación PRI- PAN en aras de la democracia).



Apuntes de un reportero (Vivió el periodismo con pasión). Crónicas y Reflexiones de nuestro viaje a China (Su cultura ancestral y su gigantesco desarrollo). Feminicidios. Asesinatos de mujeres y niñas en Baja California (Feminicidio tan antiguo como el patriarcado). En proceso de publicación: Corrupción e Impunidad (La corrupción es parte de nuestra propia naturaleza). CONTINUARÁ



