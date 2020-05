México en la ONU contra el lucro de insumos

México presentó en la ONU una propuesta para no permitir el acaparamiento de insumos y el lucro excesivo en equipo médico para el combate de covid-19 y pide que todos los países tengan acceso equitativo a los mismos, incluyendo la vacuna cuando ésta se conforme, a efecto de dar oportunidad a todos a contar con igualdad de oportunidades.

El problema es que, como siempre, nuestro país es farol de la calle: en lo interno, unas cuantas empresas ligadas con funcionarios de la IV transformación acaparan los contratos para la venta de equipo médico y no pocas instituciones oficiales de salud han sido acusadas de retener y de traficar con los insumos.

Es práctica común que en política se cuiden las apariencias para la imagen y para la foto. Y no es lejano que los países apoyadores de la propuesta de México confíen en la bondad de la propuesta y enarbolen la bandera diplomática, pero la realidad es que en nuestro país las cosas no son tan equitativas: los más poderosos siguen lucrando a costa del dolor de los que menos tienen.

Bien haría nuestra flamante diplomacia de exigir congruencia al Gobierno de la IV Transformación para que sus propuestas en el exterior se aplanen con la interna y las víctimas del covid-19 alcancen ventilador a precio razonable, no de ganancias exorbitantes de los que, como lo han hecho a lo largo de sexenios, sigan con la temporada de zopilotes.

TURBULENCIA

En julio reinicio de actividades en CDMX

A partir de julio, poco a poco, se reiniciarán las actividades en la ciudad de México, anunció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum pues ’no se puede abrir todo de un jalón, porque podemos tener el riesgo de volver a caer en una situación de contagios muy grande’ al informar que el 10 de Mayo, Día de las Madres, se efectuará el 10 de julio y al respecto, el presidente de la CANIRAC-CDMX, Marco Antonio Buendía, agradeció la iniciativa del Gobierno capitalino para festejar en otra fecha el día de las madres, y comentó que ya se trabaja en las nuevas medidas para la reapertura de los negocios como: menús virtuales o desechables y tomar la temperatura a los comensales…El gobernador Alejandro Murat Hinojosa tomó protesta a los nuevos titulares de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), Antonio Amaro Cancino; de la Coordinación General de Unidades y Caravanas Móviles de Servicios Gratuitos, Nallely Hern{andez García y de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva...El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el alcalde de Coyoacán en la CDMX, Manuel Negrete, se aislaron al dar positivo a covid-19 con lo cual aumento el número de funcionarios afectados por la pandemia…El presidente de la JUCOPO del Senado, Ricardo Monreal, anunció del acuerdo de los líderes parlamentarios de establecer una tregua mientras dure la contingencia sanitaria para privilegiar el combate al covid-19 y luego exigir cuentas a quienes no han actuado con responsabilidad. Esto permitirá actuar con unidad y privilegiar la salud de los mexicanos por encima de las diferencias partidistas, señaló el zacatecano…

