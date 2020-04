México en los tiempos del coronavirus

Ante el embate del coronavirus la competencia en México es fuerte, tanto que genera apuestas y aunque suene terrible, son muchos los que lo hacen sobre la procedencia del primer muerto y de que círculo surgirá.



Se cuestiona de dónde será, el mundo empresarial, el político, el intelectual, el artístico, deportivo, el burocrático o si se tratará de un simple ciudadano, cuyo nombre no ayudaría en nada a viralizar la noticia de su deceso.



En las redes sociales circulan profusamente los nombres de diferentes personajes que registran contagio del llamado coronavirus, los más de ellos surgen del círculo empresarial, aunque también aportan el artístico y deportivo, en menor medida. Casi todos los portadores los contrajeron en el extranjero y son, en parte, los responsables del crecimiento del contagio en México.



Con las noticias provenientes del extranjero, las medidas que se adoptaron en esas naciones, especialmente aquellas que resultaron más golpeadas con esta plaga, las medidas de protección se han extremado.



Por lo pronto, las primeras medidas de emergencia se han adoptado, como lo es la autorización de la Cámara de Diputados para que el Presidente contrate deuda, así como la creación de un fondo de 180 mil millones de pesos, para enfrentar al COVID-19.



El panorama no es nada alentador en la ciudad de México, las calles no registran el movimiento cotidiano acostumbrado, como tampoco los grandes centros comerciales, ni las plazas o los supermercados en los que hace unos días existe hasta rebatinga por los productos. El tránsito bajó considerablemente y si acaso existe aglomeración en los bancos, en los que se estableció un sistema de dejar a la gente en la calle, haciendo filas, dejando entrar solamente a las personas que puedan ser atendidas en las cajas.



Parece un método adecuado que aunado a las medidas higiénica de los locales permitirían suponer que se evita el contagio, aunque lo que no consideran es que la gente que espera su turno, no guarda la distancia sugerida y mantiene una cercanía digna de contagio, si es que hubiese una persona con el virus, entre ellos.



La suspensión de clases en 10 estados del país y la baja asistencia en las escuelas de la CDMX, especialmente las privadas, donde el alumnado dejó de asistir, son una buena medida para evitar contagios, determinación que se tomó en algunas oficinas públicas.



En la mayor parte de esos planteles se realizará un trabajo de los docentes con los alumnos desde sus respectivas casas y a partir del viernes 20 quedan suspendidas las clases en su totalidad.



Algunas plantas automotrices suspendieron sus operaciones, para evitar contagios



Los espectáculos masivos y conciertos se suspendieron, así como los eventos deportivos y hasta los principales muesos cerraron o cerrarán en breve sus puertas, al igual que los pocos cines que continúan abiertos.



En los restaurantes se ve desolación, con todo y las medidas higiénicas adoptadas y la capital del país haría las delicias de todos, si no existiese la sombra del coronavirus.



*****



El caso Ayotzinapa parece reactivado, con la detención de un marino, acusado de tortura y la acción de la Fiscalía en contra de Tomás Zerón. Será difícil que en estos tiempos de pandemia se pueda avanzar demasiado, con resultados en estas pesquisas.



