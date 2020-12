México engañó a ciudadanos sobre la gravedad del brote de COVID-19: NY Times

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 22 diciembre, 2020.-El gobierno finalmente tomó medidas para cerrar la CDMX el viernes. Para entonces, los hospitales de la capital estaban desbordados

De acuerdo con una investigación realizadoa por The New York Times, la pandemia de COVID-19 estaba en su máximo esplendor en la Ciudad de México en diciembre: después de disminuir durante el verano, el virus se propagaba rápidamente, las hospitalizaciones aumentaban y los ventiladores se estaban agotando.



A pesar del aumento, los funcionarios federales aseguraron al público durante una sesión informativa el 4 de diciembre que la Ciudad de México no había alcanzado el nivel crítico de contagio que, según los propios estándares del gobierno, requeriría cerrar su economía.



CDMX había superado ese umbral, según un análisis de The New York Times. Sin embargo, la capital permaneció abierta para los negocios, sus calles atestadas de compradores, sus restaurantes llenos de comensales.



En lugar de cerrar la economía, el gobierno federal engañó al público sobre la gravedad del brote y permitió que la Ciudad de México permaneciera abierta durante otras dos semanas, según funcionarios y una revisión de documentos gubernamentales.



México decide bloquear la capital de la nación y cada uno de sus estados con base en una fórmula que considera los últimos números de casos, hospitalizaciones y muertes. Cuando el gobierno introdujo el sistema, los funcionarios les dijeron a los mexicanos que sería una medida transparente y objetiva de la propagación del virus.



El gobierno utilizó en su cálculo dos cifras que eran más bajas que las cifras que había puesto a disposición del público en otros lugares, produciendo un resultado que permitiría a la capital, una ciudad de nueve millones de habitantes, mantener los negocios abiertos en las ajetreadas semanas de principios de Diciembre.



El gobierno finalmente tomó medidas para cerrar la ciudad el viernes. Para entonces, los hospitales de la capital estaban desbordados. La semana pasada, la ciudad estableció récord tras récord para el mayor número de pacientes hospitalizados desde que comenzó la pandemia.



Los médicos abrumados comenzaron a publicar súplicas desesperadas en las redes sociales, instando a los mexicanos a quedarse en casa y advirtiendo que no quedaban camas. Se están quedando sin medicamentos para sedar a los pacientes y especialistas para tratarlos, dicen.



Los funcionarios federales de salud no respondieron a las solicitudes de comentarios. El gobierno de la Ciudad de México señaló los recientes comentarios públicos de la alcaldesa, Claudia Sheinbaum, quien dijo que su gobierno había evitado un cierre porque ’esta época del año es realmente importante en términos de finanzas familiares’.



A diferencia de muchos líderes mundiales, Andrés Manuel López Obrador no ha utilizado un programa de estímulo para apoyar a las empresas y los desempleados durante la pandemia. Sin una red de seguridad, cerrar la Ciudad de México en medio de la temporada de compras navideñas causaría un daño considerable a la economía del país.



Los funcionarios del gobierno insistieron en que la ciudad tenía un nivel de riesgo moderado (naranja, bajo su sistema de semáforos) y que no había necesidad de medidas de salud más estrictas.



Ese anuncio fue recibido con sorpresa por los médicos de la Ciudad de México, que no pudieron cuadrar la evaluación del gobierno con la demanda que vieron en los hospitales, que estaban más ocupados que en mayo, durante el primer pico de la pandemia.



’Veo el doble de pacientes que hace unos meses. Luego salgo del trabajo y veo en la televisión que dicen que estamos casi bajo control ’, dijo el Dr. Juan Carlos Bollo, quien trata a pacientes con coronavirus en dos hospitales públicos de la capital.



Hugo López-Gatell ha tratado recientemente de minimizar la importancia del sistema de semáforos que creó y defendió.



En una conferencia de prensa durante el período de dos semanas en que la ciudad permaneció abierta, López-Gatell descartó preguntas sobre por qué la ciudad no estaba en el nivel rojo de riesgo.



"El color del semáforo es en cierto punto irrelevante", dijo, una semana antes de que la ciudad fuera finalmente cerrada. Claudia Sheinbaum también dejó en claro que no quería un cierre en la capital.



Con información de NY Times