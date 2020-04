México, entre 10 países con menos contagiados y muertos por Covid-19: López Obrador

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. Abril 11, 2020.-El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que a México le está ’yendo bien a pesar de los pesares’, ya que se ubica entre los 10 primeros países con el menor número de infectados y fallecimientos por la pandemia del COVID-19.



’Nos está yendo bien a pesar de los pesares, estamos entre los 10 países del mundo con menos infectados de coronavirus, y estamos también entre los 10 países con menos defunciones por la epidemia, esto tiene que ver con el esfuerzo que estamos haciendo todos, porque lo fundamental lo dijimos desde el principio es la prevención, no los hospitales, es lo que podemos hacer nosotros para cuidarnos lo que se está llevando a cabo en México, el estar en nuestras casas, el cuidarnos’, expuso.



En un mensaje en sus redes sociales, el mandatario federal reconoció que la mayoría de los mexicanos está siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud.



’Estoy en la casa de Tlalpan, no salimos a Palenque como de costumbre, ahora estamos en la Ciudad de México pendientes por la epidemia, tenemos que estar atentos. Quiero primero agradecer mucho a la gente, a todos los mexicanos, es realmente ejemplar el comportamiento de la mayoría de los mexicanos, de la inmensa mayoría del pueblo de México porque está siguiendo al pie de la letra las recomendaciones’, indicó.



López Obrador recordó que el próximo lunes ofrecerá un mensaje sobre la situación de la pendencia en el país y las siguientes acciones, reiteró que lo primero es atender la emergencia sanitaria y después atender la crisis económica generada por el COVID-19.



’El lunes vamos a informar sobre lo que viene lo que se está previendo a partir de las proyecciones de los técnicos, de los médicos, de los científicos, pero lo más importante es continuar así, yo sé que es un sacrificio, pero esto nos va a dar buenos resultados, vamos a salvar vidas, no son números los que pierden la vida, en uno, cualquier ser humano que pierde la vida debe de dolernos, y estamos trabajando con ese propósito, ya después vendrá el tiempo de la recuperación en lo económico, en lo material, pero lo más importante es el humanismo, lo más importante es que salgamos adelante bien de esta crisis sanitaria, luego vamos a enfrentar la crisis económica’, aseguró.