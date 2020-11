México es el país con el peor manejo de la pandemia por Covid-19

Redacción AN / SH

24 de noviembre 2020 3:53



Con 1,049,358 casos positivos a Covid-19, México se encuentra en el lugar número 11 de contagios a nivel mundial y de acuerdo con el Ranking de Resiliencia de Covid, publicado por Bloomberg, el país es el último lugar de 53 naciones por su manejo de la pandemia.



Además, México es el el peor calificado en Latinoamérica por debajo de Chile, Brasil, Perú, Argentina y Colombia, aún cuando estos dos últimos países tienen un mayor número de positivos al virus du acuerdo con la Universidad de Johns Hopkins.



Hasta este martes 24 de noviembre, Argentina acumula 1,374,631 casos y Colombia aparece con 1,254,979.



En el ranking se evalúa desde el crecimiento de los casos de virus hasta la tasa de mortalidad general, las capacidades de prueba y los acuerdos de suministro de vacunas que los lugares han forjado.



También se tienen en cuenta la capacidad del sistema sanitario local, el impacto de las restricciones relacionadas con el coronavirus, como los bloqueos económicos, y la libertad de circulación de los ciudadanos.



Bloomberg destaca que economías avanzadas como es el caso de Estados Unidos y Reino Unido, clasificadas según varias medidas anteriores a 2020 como las más preparadas para una pandemia, se han visto repetidamente abrumadas por los casos y enfrentan un regreso a costosos cierres.



Mientras tanto, otros países, incluso naciones en desarrollo, han desafiado las expectativas, algunos casi han eliminado el patógeno dentro de sus fronteras.



América Latina y el reto ante la Covid



Bloomberg destaca que América Latina se enfrenta, además del virus, con la trampa de la pobreza lo que la posiciona como la región más devastada por la pandemia. De los países contemplados en la lista correspondientes a esa zona del continente, México ocupa el peor lugar, el 53.



’La última tasa de pruebas positivas disponible en el país es de un enorme 62%, lo que sugiere que la infección no detectada está muy extendida’, señala.



Además, resalta que los funcionarios mexicanos han reconocido que el número de muertos en el país probablemente sea significativamente más alto que los datos oficiales, debido a las pruebas limitadas.



’La mayoría de los países de América Latina no podrán volver a los niveles de crecimiento prepandémicos hasta 2023 y el ingreso per cápita no se recuperará hasta 2025, más tarde que en cualquier otro lugar, dijo el Fondo Monetario Internacional’, señala el reporte.



Por otro lado, Brasil, lugar del tercer brote más grande del mundo después de India, ocupa el puesto 37.