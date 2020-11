México es el peor lugar para vivir en la era del coronavirus: Bloomberg

A medida que el COVID-19 avanza por el mundo, los países han tenido que implementar y adoptar diversas estrategias para tratar de detener la propagación del nuevo virus; no obstante, algunas naciones no han obtenido resultados alentadores, mientras que otras han logrado frenar con éxito los contagios y las defunciones provocadas por la enfermedad.



En ese sentido, Bloomberg News publicó un nuevo artículo sobre el ’Ranking de Resiliencia’ que realizó con base en diversos indicadores, con lo que analizó a las 53 economías más grandes del mundo y las medidas que cada una ha tomado para enfrentar la pandemia de manera efectiva.



Este Ranking de Resiliencia COVID contempla el incremento de los contagios, la tasa de mortalidad, la capacidad de distribución de pruebas, el sistema local de atención de salud y el impacto de las restricciones relacionadas con el virus, tales como los bloqueos económicos y la movilidad de los ciudadanos.



El lugar 53, es decir, la peor posición, se la otorgó a México, pues de 12 rubros, nueve se encuentran en color naranja, lo que quiere decir que el medio posicionó al país como el peor lugar para vivir en la era del coronavirus.



Los indicadores reprobados por México fueron el de resiliencia con 37.6; tasa de fatalidad con 8.6%; muertos por millón con 782; positividad con 62.3%; bloqueo con 72; movilidad con -26.1%; previsión de crecimiento del PIB para 2020 con -19%; y cobertura sanitaria universal con 61 puntos.



Antes de México están Argentina con una resiliencia de 41.1, Perú con 41.6 y Bélgica con 45.6.



El medio financiero comparó a países latinoamericanos con Estados Unidos y Alemania, quienes aseguró han tenido la posibilidad de mejorar su capacidad de pruebas y la de los médicos para atender la enfermedad; sin embargo, mencionó que estas ventajas no existen en los países de América Latina, pues es la región más devastada por la pandemia.



En particular, refirió que en México, la tasa de pruebas disponibles es de 62%, lo que significa que la infección no detectada está muy extendida. Además, señaló que los funcionarios mexicanos han reconocido que el número de muertos en el país probablemente sea más alto que las cifras oficiales, debido a las pruebas limitadas.



Asimismo, el medio financiero destacó que al igual que Donald Trump en EEUU y Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador ha minimizado en diversas ocasiones la amenaza del coronavirus.



‘Este enfoque de liderazgo arrogante, más la falta de redes de seguridad social y sistemas de salud pública sólidos, ha empeorado la crisis’, dijo Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del centro de estudios Wilson Center de Washington D.C. para el medio.



Y es que Bloomberg resaltó que América Latina es la región más urbanizada del mundo y gran parte de la población vive en condiciones de hacinamiento donde el distanciamiento social es difícil. La alta proporción de personas que dependen del trabajo informal y los salarios diarios significa que pocos están dispuestos a quedarse en casa.



En ese sentido, la mayoría de los países de América Latina no podrán volver a los niveles de crecimiento prepandémicos hasta el año 2023 y el ingreso per cápita no se recuperará hasta 2025, más tarde que en cualquier otro lugar, según el Fondo Monetario Internacional.



Cabe recordar que al último corte de cifras, la Secretaría de Salud (SSa) reportó 1,049,358 contagios acumulados de coronavirus. Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 101,926 defunciones. En tanto que 784,693 personas lograron recuperarse de la enfermedad.



Lo anterior representa que hubo un incremento de 7,483 contagiados en las últimas 24 horas, así como 250 muertes.



Esta mañana, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dio a conocer que Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas mantienen una trayectoria de ascenso en sus contagios, por lo que el especialista llamó a las autoridades estatales a implementar medidas de restricción y movilidad de los habitantes.