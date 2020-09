México es el segundo destino turístico mundial con mayor recuperación

México ha sido el primer país en América Latina y el segundo en el mundo en recuperarse en el sector turístico tras meses de estar suspendido por la pandemia por Covid-19, aseveró el vicepresidente para la región de Expedia Group Freddy Domínguez.



En lo que respecta al turismo interno, en caso de llegar a fin de año con el Semáforo en color verde, la proyección es que la ocupación hotelera nacional alcanzaría el 46.9 por ciento, con un total de cien millones 990 mil turistas hospedados y una derrama económica por este concepto de 232 mil 440 millones de pesos.



De acuerdo con datos de la plataforma de viajes, México representa el segundo destino más vistado, cuando antes de la pandemia se ubicaba entre el séptimo y octavo lugar, según Domínguez.



’La recuperación en México ha sido notablemente más acelerada que en destinos competencia como República Dominicana, Puerto Rico y la parte del Caribe’, resaltó.



En su intervención en el Tianguis Turístico Digital, que comenzó este miércoles, el representante de Expedia describió al ecosistema de viajes del país como resiliente debido a la capacidad de recuperación que ha mostrado para levantarse no solo ante la pandemia, sino en otros casos como desastres naturales como huracanes o sismos.



’México se está recuperando muy rápido y las playas mucho más rápido que las ciudades, eso no es de extrañarse pero se está recuperando muy bien. Tenemos viajeros domésticos prefiriendo las playas, tenemos viajeros internacionales abundantes, sobre todo de Estados Unidos, prefiriendo las playas. Un beneficio para México es que muchos viajeros estadounidenses no están pudiendo entrar a Europa’, mencionó.



En países como Francia, los ciudadanos estadounidenses sólo pueden ingresar en caso de presentar un certificado médico de una prueba PCR de COVID-19 realizada en las últimas 72 horas previas al vuelo, mientras que Reino Unido e Italia mantienen su política de aislamiento por 14 días antes de circular libremente por el país.



En tanto que destinos como Alemania o España no permiten el acceso a viajeros estadounidenses, según el mapa de restricciones de viaje de la IATA.Luis Fernando Lozano | FORBES