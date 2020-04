México es fuerte y con unidad, saldrá adelante ante disyuntiva mundial: IGC

Asegura María Luisa Alcalde: ’Ahora más que nunca los trabajadores tienen en el Gobierno de México un aliado incondicional’



Las trabajadoras y trabajadores de México tienen una gran oportunidad para que, unidos, sumarse a la transformación del país; no se pueden quedar fuera, dijo el dirigente nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Diputado federal Isaías González Cuevas.

En respuesta, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STYPS), aseguró que ahora más que nunca los trabajadores tienen en el Gobierno de México un aliado incondicional y decididamente comprometido con la recuperación de sus derechos.

Esto, en el marco de la inauguración del LXV Consejo Nacional Ordinario de la CROC, -a cargo de la secretaria del Trabajo, con la asistencia del gobernador del estado de Baja California Sur (BCS), Carlos Mendoza Davis –Presidente de la CONAGO-, de Soledad Aragón Martínez, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, y de Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la UNT, González Cuevas reconoció que hoy tenemos una Reforma Federal Laboral más trascendente de los últimos años y los trabajadores son los que ganan.

El legislador croquista convocó a todos a estar unidos, porque en estos tiempos, de disyuntiva mundial, ’tenemos que unirnos más y apoyarnos recíprocamente y fortalecer lazos de convivencia y apoyar al gobierno federal para que con firmeza nos conduzca a la grandeza de la nación. Tenemos mucho que trabajar y tenemos mucho que hacer’, expuso.

El líder obrero, ante un auditorio de más de 5 mil asistentes en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, en la ciudad de México -dirigiéndose directamente a la funcionaria del Trabajo federal-, aseguró que en la CROC están muy convencidos de seguir trabajando para implementar la Ley Federal del Trabajo, para que se lleve a cabo y para que las trabajadoras y los trabajadores la conozcan, la apliquen y la exijan pues traerá grandes beneficios para el gremio obrero en México.

’Cuente con nuestro apoyo para seguir impulsando esta reforma de Ley Federal del Trabajo que, algunos, como vemos, como que quieren y no quieren, pero le digo que, aquí, en la CROC, nadie se raja. Estamos puestos para darle adelante a la Ley’, afirmó.

González Cuevas refirió que no hay artículo que afecte los derechos de las trabajadoras y trabajadores que, todo está apegado al artículo 123 y al convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y como lo establece el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Democracia Sindical, una realidad

Por su parte, al inaugurar los trabajos de este LXV Consejo Nacional Ordinario de la CROC, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STYPS), expresó que el Gobierno de México mantiene el compromiso de hacer que la democracia sindical sea una realidad en todo el país y reafirmó su obligación por generar mejores condiciones laborales para que las y los trabajadores puedan alcanzar el ejercicio pleno de sus derechos.

Alcalde Luján dijo que la puesta en marcha de la Reforma Laboral, del pasado 1 de mayo, representa la oportunidad de regresar el poder de los sindicatos a sus verdaderos titulares: las y los trabajadores de México, para que, desde su ejercicio, cada uno de ellos encuentren una voz que los represente, sin excepción.

’Este cambio legal solo se hará efectivo si los trabajadores se organizan democráticamente para defender sus derechos, y reivindican la negociación colectiva como la vía idónea para encaminar al país hacia una verdadera transformación productiva que asegure trabajo digno y mejor pagado’, indicó.

La funcionaria federal aseveró que se está frente a la posibilidad de dar vuelta a la página y reivindicar el papel indispensable de los sindicatos, desligándolos de la estigmatización que sufrieron durante el periodo neoliberal, durante el cual los gobiernos pretendieron paralizar la lucha obrera, reducir la tasa de sindicalización y aislar a los trabajadores al grado de atomizarlos.

Asimismo, la encargada de la política laboral del país refirió que, es momento de recodar a las nuevas generaciones de trabajadores mexicanos que sin sindicatos no se habrían conquistado derechos de los que hoy gozamos; que la única manera de contrarrestar la debilidad individual es la organización colectiva y que los sindicatos nacieron para reducir las asimetrías entre capital y trabajo, emparejando el terreno de las relaciones laborales.



Objetivos del Consejo Nacional

Antes, el diputado federal Isaías González Cuevas, indicó que en este LXV Consejo Nacional Ordinario se dan las circunstancias de la trasformación del país, lo cual, representa una gran oportunidad para que los trabajadores, unidos, nos sumemos a dicha transformación.

’No podemos quedar fuera. Aquí, repasaremos lo que hemos hecho y bien, compañeras y compañeros y lo que tenemos que hacer para enderezar el rumbo. Expondremos nuestro trabajo y nuestras razones, pero también, habremos de reconocer lo que nos falta por lograr. Los retos que enfrentamos, las acciones que estamos emprendiendo para que las trabajadoras y los trabajadores, con sus familias, mejoren en su bienestar’, apuntó.

’Hoy, tenemos graves problemas a nivel mundial, en la economía, en el medio ambiente, y ahora en salud, con el coronavirus, todo esto, nos obliga a estar unidos, a trabajar aun más en unidad. A buscar soluciones, a atender cada uno de los temas, no cruzarnos de brazos y no estar lamentándonos. El problema se puede agravar pero nosotros tenemos que estar unidos y el ánimo siempre arriba’, subrayó.

Agregó que hay mucho que trabajar y mucho que hacer. ’Me da mucho gusto comentar que ya se están dando resultados y comentarles a todos, es algo que nos pide la gente y los trabajadores, es la revisión de los salarios y de los contratos colectivos de trabajo.

’Es algo que pide la gente que, piden nuestras compañeras y compañeros; o sea, mejores salarios, participar en la revisión de los contratos colectivos de trabajo como lo señala la ley, asi como de los salarios y de las prestaciones y asi lo estamos haciendo, participando activamente. La ley ya esta, promulgada, es un hecho y los trabajadores ya quieren mejores salarios, que les paguen mejor y eso es lo que tenemos que hacer y estamos haciendo’, acotó.

Educación y capacitación

Otro tema importante que abordó el líder sindical fue la educación, expuso que la CROC tiene 54 casas comunitarias con el INEA y que quieren más y que de las 2500 casas que tiene este Instituto, la número uno, la que expide más certificados a nivel nacional está en la sede de la CROC en Playa del Carmen.

Apuntó que también se tienen reconocimientos en el primer lugar del sistema educativo de adultos mayores y todo gracias al trabajo de los croquistas a favor de estas causas. ’La capacitación la seguimos fortaleciendo y vamos muy bien, con buenos resultados y cada día la gente esta más capacitada y de competencias laborales, también tenemos miles de certificados de competencias laborales y afortunadamente, somos una de las organizaciones que mas certificados de competencia laboral entrega cada año.

’Estimada Secretaria, señor Gobernador y amigos todos, esos certificados que se entregan los paga la CROC con las cuotas sindicales; una excelente inversión en beneficios de los propios trabajadores’, subrayó.

El dirigente nacional de la CROC aseguró que todos los acuerdos que se tomen en este LXV Consejo Nacional Ordinario serán a favor de las trabajadoras y de los trabajadores de México.

Apoyo a la mujer croquista

Eduardo Miranda Ibarra, a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores en la Industria Ensambladora, Automotriz, Electrónica y Comunicaciones en General, afirmó que en la CROC la mujer es primera y que, los hombres tenemos que respetar y apoyar las decisiones que tomen.

Claro ejemplo, dijo, fue el apoyo de la organización -al frente su dirigente nacional Diputado federal Isaías González Cuevas, quien el 8 y 9 de marzo, pasados, se apoyo y defendió el derecho de las mujeres para manifestarse.

’Las mujeres están muy bien representadas en la CROC, en cada uno de los estados de la república. Tenemos un claro camino por donde ir, sin equivocación y a favor de las trabajadoras, de nuestras compañeras y también de nuestros compañeros trabajadores y que han conducido con acierto a nuestra organización, al mando del timón, el compañero Isaías González Cuevas’, afirmó.

A este Consejo, asistieron las 32 Federaciones Estatales que integran la CROC.



(Fotos: Pedro Arturo Villarreal Rodríguez)