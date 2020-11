México está a 1.8 millones de regresar a empleos de antes de la pandemia

Acorde con la evolución de la pandemia en el país, se mantienen las medidas para la reactivación gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales por lo que, en octubre de 2020 en comparación con el mes previo, se observó que sólo faltan 1.8 millones de personas para incorporarse a una actividad económica, siendo noviembre el mes en el que probablemente se supere el fenómeno mundial en términos de ocupación.



El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) halló la incorporación de 1.7 millones de personas a la Población Económicamente Activa (PEA), al pasar de 53.8 millones a 55.6 millones. De los 12 millones de personas que salieron de la PEA en abril, se han incorporado alrededor de 10.2 millones para octubre.



La población ocupada aumentó 1.9 millones al pasar de 51.1 millones a 53 millones de personas en octubre. Los incrementos en la población ocupada fueron en jornadas de más de 35 horas semanales con 2.1 millones más de ocupados, en el sector terciario con un crecimiento de 1.6 millones, en ocupados informales con más de 1.6 millones y en micronegocios un aumento de 1.3 millones.



Para octubre la recuperación en el volumen de población ocupada en el sector terciario de 1.6 millones, fue impulsada por el aumento de la ocupación en el comercio con 574 mil personas, los servicios diversos con 459 mil personas, los servicios profesionales, financieros y corporativos con 285 mil y los restaurantes y servicios de alojamiento con 236 mil ocupados más que en el mes previo.



La población subocupada fue de 7.9 millones de personas, equivalente al 15% de la población ocupada. En marzo de 2020, esta población era de 5.1 millones de personas.



La tasa de desocupación fue de 4.7% en octubre y de 5.1% en septiembre de 2020.



En términos generales los resultados del levantamiento de la ENOEN de octubre de 2020 muestran una mayor recuperación de la ocupación y el empleo que la observada en septiembre, debido principalmente a la reactivación gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales. Los cambios más importantes entre septiembre y octubre de 2020 tuvieron lugar en un crecimiento de la PEA y en la conformación de la población ocupada, en la que se observó un aumento en los ocupados por más de 35 horas semanales, una recuperación del comercio, la ocupación informal, así como un crecimiento de los ocupados en micronegocios.



La ENOEN en octubre de 2020 reportó un incremento de 1.7 millones de personas en la PEA, con una Tasa de Participación Económica de 57.4% respecto a la población de 15 años y más, cifra 1.8 puntos porcentuales superior a la de septiembre pasado. Cabe destacar que las Tasas de Participación Económica de hombres y mujeres resultaron en 74.1% y 42.2%, respectivamente.



En el décimo mes de 2020, la población ocupada resultó en 53 millones de personas, con un incremento de 1.9 millones de personas respecto a septiembre.



La población ocupada en jornadas de 35 a 48 horas semanales y de más de 48 horas semanales aumentó 2.1 millones de personas entre septiembre y octubre de 2020.



La ENOEN en octubre de 2020 registró una Tasa de subocupación de 15%, cifra inferior en (-)0.7 puntos porcentuales a la de septiembre del mismo año. Este descenso representa una variación de (-)75 mil personas ocupadas. La Tasa de subocupación según sexo fue de 15.4% en los hombres, cifra inferior en (-)0.3 puntos porcentuales respecto al mes anterior, mientras que la Tasa de subocupación en las mujeres fue de 14.3%, tasa menor en (-)1.3 puntos porcentuales con relación a la de un mes antes.



La ocupación informal en octubre de 2020 ascendió a 29.7 millones, al tiempo que la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) se situó en 56%, cifra superior en 1.1 puntos porcentuales comparada con la del mes previo.



La población desocupada fue de 4.7% en octubre y de 5.1% en septiembre como proporción de la PEA, porcentaje equivalente a 2.6 millones de personas en octubre de este año.



La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es decir, población que no trabajó ni buscó trabajo pero que aceptaría un trabajo si se lo ofrecieran, fue de 8.9 millones, lo que representa 21.6% de la PNEA. En comparación con septiembre de 2020, la situación de la PNEA disponible para trabajar disminuyó en (-)1.6 millones de personas durante octubre.



Finalmente, se informa que el INEGI continúa con la Consulta Pública sobre la incorporación de entrevistas telefónicas a la ENOE, nuevos clasificadores y migración a herramientas digitales, durante el periodo del 8 de octubre al 30 de noviembre de 2020, por lo que se invita a los usuarios a participar y enviar sus aportaciones sobre dichos temas a través de la siguiente dirección de internet: https://www.inegi.org.mx/app/consultapublica/.INEGI COMUNICADO