¿México está a un paso del toque de queda por el Covid-19? Esto dice la OMS

26 marzo, 2020



Ciudad de México. 26 marzo, 2020.-El brote del Covid-19 en México podría provocar que el país entre en toque de queda o cuarentena absoluta, esto para evitar que el virus se siga propagando.



Así lo declaró Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud en México, quien alertó que dicha posibilidad podría implementarse en el territorio nacional.



Pero no sólo en México sino en otros países lo podrían implementar para evitar más contagios; sin embargo, recalcó que esto no debe alarmar a la población.



’En algún momento. Algunos países han llegado, como en Chile por ejemplo, al toque de queda, entre las 10 de la noche y creo que las cinco de la mañana, nadie puede transitar en las ciudades.



En otros países de Europa se está implementando cuarentena absoluta en las casas. Eso corresponde a la fase que están viviendo esas regiones. Es probable que en México tengamos que llegar a esas medidas, no hay que extrañarse, son medidas justamente que están dando efecto.



No hay que adelantarse innecesariamente porque todo este tipo de medidas tienen tres tipos de consecuencias’, reveló el representante.



Fase 3 sí se va a dar en México: SSa

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reafirmó desde La Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador que la Fase 3 de la estrategia para hacer frente a la pandemia del coronavirus Covid-19 en México se va a dar.



’Que quede muy claro la Fase 3 se va a dar’, dijo el funcionario.



Además, indicó que ahí radica la importancia de la Sana Distancia, para que al llegar a ese punto no se dupliquen los casos confirmados.



El funcionario indicó que la importancia de la Fase 2 es que cuando se entré a la siguiente cuando hay más transmisión no se tengan muchos casos y provoquen que el sistema de salud se sature.