16 julio 2020

Tesoros por hallar



No hace falta escarbar mucho para descubrir que México está lleno de tesoros. Además de las playas, la calidez de la gente y el buen clima, el País tiene una importante tradición en la extracción de minerales. Y, a propósito recientemente se celebró el Día Nacional del Minero, hacemos un recuento de algunos de los destinos que han cobrado fama debido a la producción que ha surgido de sus entrañas.



Por ahora, varias de las minas y museos no se pueden visitar debido a la pandemia. Sin embargo, deseamos que pronto reabran sus puertas bajo los debidos protocolos. También anhelamos que cuando se puedan retomar las travesías, los viajeros opten por desplazarse a todas esas poblaciones que guardan una importante tradición minera.



Llegado el momento, conviene pensar en poblados como El Oro, Pueblo Mágico del Estado de México. Su esplendor minero se agotó, pero hoy sigue brillando con sus pintorescas calles, el Palacio Municipal, el Teatro Juárez y el Museo de la Minería, por mencionar algunos atractivos.



Tlalpujahua, otra población llena de magia pero en Michoacán, atrae a quienes desean pasear por sus calles empedradas mientras compran esferas y adquieren conocimientos en el Museo Tecnológico Minero del Siglo XIX.



Por otra parte, Real del Monte, en Hidalgo, puede constatar su legado en sitios como las Minas de Acosta y La Dificultad y el Museo de Medicina Laboral. Además, no hay aventurero que se vaya sin visitar el Panteón Inglés y probar los deliciosos pastes.



Imposible hablar de Zacatecas sin referirse a la minería. Más de un visitante ha quedado fascinado en la Mina El Edén. Aunque las edificaciones en cantera rosa, los talleres de orfebrería y platería así como los museos Francisco Goitia, el Zacatecano y el de Arte Abstracto Manuel Felguérez también roban el aliento.



Los estados de Durango y Guanajuato también narran una importante historia. Tras escuchar capítulos del auge, vale la pena asomarse a las páginas que hablan de un declive y así conocer cómo importantes poblaciones mineras pasaron a convertirse en llamados "Pueblos Fantasma" que siguen atrayendo a los visitantes; tal es el caso de Ojuela y Mineral de Pozos, respectivamente.



No podía faltar Real de Catorce, en San Luis Potosí, donde parece que el tiempo se detuvo y los curiosos llegan a descubrir tanto la cultura minera como la de los huicholes.



Con sus callejones -tan empinados como empedrados- Taxco de Alarcón, en Guerrero, presume parte de su tradición en la Mina Prehispánica de Taxco. Nadie debe irse de esta mágica población sin comprar algún recuerdo de viaje en sus platerías.



Antes de escaparte a alguno de los destinos que aquí mencionamos, asegúrate de investigar en sus páginas oficiales si ya han reabierto y en qué horarios. Seguro, cuando realices tu viaje, atesorarás grandes momentos.



TRADICIÓN DE PLATA



México es el primer país productor de plata a nivel mundial, y el sector minero-metalúrgico contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto del País, de acuerdo con la Secretaría de Economía nacional.



