México ganó oro y cuatro medallas en olimpiada internacional de matemáticas

La Olimpiada Internacional de Matemática (International Mathematical Olympiad, IMO por sus siglas en inglés), es una competencia anual para estudiantes preuniversitarios.

La primera OIM tuvo lugar en 1959 en Rumanía, con la participación de 7 países. Poco a poco ha ido creciendo hasta sobrepasar los 100 países de los 5 continentes. El Consejo de la OIM garantiza que la Olimpiada se celebre cada año y que el país anfitrión respete el reglamento y las tradiciones olímpicas.

Los participantes deben ser menores de veinte años y no deben estar inscritos en institución de educación superior alguna. En estas condiciones, un individuo puede participar cuantas veces desee en la OMI.

La Olimpiada Internacional de Matemática, es la más antigua de las Olimpiadas Internacionales de Ciencias.

La competición consta de dos cuestionarios con tres problemas cada uno. Cada pregunta da una puntuación máxima de 7 puntos, con una puntuación máxima total de 42 puntos. La prueba se desarrolla en dos días, en cada uno de los cuales el concursante dispone de cuatro horas y media para resolver tres problemas. Estos se escogen entre varias áreas de la matemática vista en grados cursados, los cuales pueden clasificarse grosso modo en geometría, teoría de números, álgebra y combinatoria.

No se requieren conocimientos de matemáticas superiores y de las soluciones se espera que sean cortas. Encontrarlas requiere, sin embargo, ingenio excepcional y habilidad matemática.



En este 2020 el formato de la OM número 61, fue edición totalmente virtual por COVID-19. Los exámenes se realizaron de manera remota, con un sistema de vigilancia por video del equipo organizador, y en un centro de exámenes en cada país participante supervisado por un comisionado de la IMO2020. El plan original era que la olimpiada se celebrara durante julio en San Petesburgo, Rusia.

Con los resultados obtenidos por la delegación mexicana participante sitúa a México en el lugar número 45 de 105 países participantes en la olimpiada.



Tomás Francisco Cantú Rodríguez de la CDMX, ganó el oro; Ana Paula Jiménez Díaz de la CDMX, ganó el bronce; Pablo Alhui Valeriano Quiroz de Nuevo León, ganó el bronce; Omar Farid Astudillo Marbán de Guerrero, ganó el bronce; Carlos Emilio Ramos Aguilar de Sinaloa, ganó el bronce y Daniel Alejandro Ochoa Quintero de Tamaulipas, ganó una mención honorífica.

Omar Farid Astudilo, joven estudiante originario de Huitzuco de los Figueroa, es estudiante de la Escuela Preparatoria No. 10 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero.

Le presento los primeros cinco países ganadores de esta olimpiada: Primer lugar, República Popular China; segundo lugar, Federación Rusa; tercer lugar, Estados Unidos de América; cuarto lugar, República de Korea, y Tailandia, en el quinto lugar.

A la delegación mexicana participante una efusiva felicitación, a los jóvenes participantes, un fragmento de la canción ’cómo no te voy a querer’… de la barra brava del club de futbol Pumas de México.

Y para Omar Farid Astudilo, universitario guerrerense, un fragmento – con el debido respeto – del himno universitario: ’Al amparo del haz trigarante, con promesas de ciencia y verdad, nos reclama gozosa y amante, de Guerrero la Universidad, en sus aulas hay luz y esperanza, hay trabajo, cultura y amor, nuestro escudo será su enseñanza, en la lucha de vida y honor…’

Sin faltar su gloriosa porra: ’Por la gloria de Cuauhtémoc, Tata Gildo y Nicolás, Guerrero será inmortal. Salve, salve, Universidad’



Omar Farid Astudilo, es ¡¡ orgullosamente UAGro !!