México iniciará en semáforo rojo en riesgo máximo, previo a la ’nueva normalidad’: Hugo López-Gatell

En la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló termina la Jornada Nacional de Sana Distancia en semáforo rojo, es decir, en riesgo máximo, previo al inicio de la "nueva normalidad".



El mapa de riesgo ante el COVID-19 se determina por un semáforo de cuatro colores: riesgo máximo (rojo), alto (naranja), medio (amarillo) y bajo (verde).



López-Gatell explicó que el mapa, actualizado al 28 de mayo, muestra la situación actual del país al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, sin embargo, esto no termina con las actividades de vigilancia sanitaria, que ahora pasan a las autoridades estatales, y cada entidad sabrá, por la autoridad sanitaria federal, cuál es el nivel de riesgo.



El Ejecutivo federal, explicó que los días 1 y 2 junio se hará una evaluación, los cambios que se den en el nivel de riesgo de cada entidad federativa serán comunicadas a sus autoridades estatales el jueves, de la misma semana.



Indicó que estos son lineamientos generales por lo que si un gobernador decide no atender, no se pelearán con él.



Asimismo, si un gobernador dice que no está de acuerdo no aplicar esto, ni modo nos vamos enganchar con un pleito con ese gobernador, le diríamos: ’que siga su camino, usted será responsable ante su pueblo, cada quien debe asumir la responsabilidad que le corresponde’.



El presidente indicó que ’trabaja de manera coordinada con los mandatarios locales, porque aunque haya diferencias están por encima los asuntos de interés público, sobre todo esto que tiene que ver con la salud de nuestro pueblo’.



REGRESO A CLASES 10 DE AGOSTO



Por su parte Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública, informó el regreso a clases será el 10 de agosto, siempre y cuando el semáforo sanitario se encuentre en verde.



Señaló, siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde, el regreso a clases de los niños de preescolar, primaria y secundaria, tiene como fecha referencial el lunes 10 de agosto,

"Retornarán a un curso remedial, de nivelación, que permitirá una evaluación para detectar posibles rezagos en el aprendizaje.



Este curso durará tres semanas y para guardar la sana distancia, la asistencia será alternada.



El funcionario explicó que se busca un regreso seguro, con el menor riesgo posible para los estudiantes, maestros y maestras, porque se les ’extraña’ en los salones de clases.



Asimismo, recordó que el 80 % de los profesores no han dejado de trabajar a través del programa Aprende en Casa que, es la estrategia para que millones de alumnos continuaran con sus aprendizajes.



El titular de la SEP adelantó que en secundarias se elimina el examen de asignación.