México Libre no apoyará Golpe de Estado contra AMLO.



Redacción



A través de un comunicado de prensa, el Partido México Libre impulsado por el ex presidente Felipe Calderón se deslindó de los llamados de empresarios a sacar de la presidencia a Andrés Manuel López Obrador.

A través de un comunicado difundido la tarde de este domingo, México Libre -o Cuba Libre como le llama en son de burla el diputado del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña - puntualizó que no "apoya ni apoyará ninguna iniciativa real o virtual que busque acciones contrarias a la Constitución en contra del gobierno" dice en el comunicado.



"Buscamos vigilar el poder.. Rechazamos desde ahora iniciativas que impliquen convocatoria a la ruptura del orden constitucional".



Más abajo puntualiza el comunicado que estos llamados "pueden ser no sólo inviables e ilegales sino ingenuas".



Reconoce que estos llamados de grupos empresariales a derrocar al presidente alimentan la polarización aunque culpa a López Obrador.



"No alimentemos la polarización sembrada por la presidencia".