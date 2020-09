México libre presenta impugna ante el Instituto Nacional Electoral

El día de hoy por la mañana con gran caravana de diferentes puntos de la cdmx salieron representantes y simpatizantes de México Libre que dirige Margarita Zavala, para dirigirse a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) e impugnar la decisión que tomó dicho instituto de no darle el registro como partido político a su organización.



"Estamos aquí porque cumplimos con todos los requisitos de ley para obtener el registro de México Libre como partido político, todos los requisitos de ley los cumplimos por eso estamos aquí.



Estamos aquí porque luchamos hasta el final por nuestros derechos y por los de cualquier mexicano y mexicana. Estamos aquí porque tenemos la razón y nos asiste el derecho, vamos a obtener el registro del INE... fueron las palabras de Margarita Zavala.



Por su parte el ex mandatario Felipe calderón agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por la publicidad, ’porque con lo burdo del ataque a México Libre y mi persona, le ha dado a México Libre una publicada que no habríamos podido pagar con todo el financiamiento que reciben todos los partidos políticos’.



Calderón también insistió en que ellos ’seguirán luchando’, pese a que se dice víctima de lo que consideró ’una campaña de hostigamiento y persecución política desde el poder, desde Presidencia de la República, que invaden facultades de otros poderes, que opina indebidamente sobre competencia de otras instituciones del INE y el Tribunal’.