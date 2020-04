México mal y de malas

23 pesos por dólar, la BMV en caída libre y el coronavirus avanza.



*En el Edomex sigue peor la inseguridad pública y Del Mazo entre los peores gobernadores del país

*Los presidentes municipales no convencen mucha demagogia y pocas obras públicas realizadas



*Se manifiestan las mujeres en México contra tanta violencia, y feminicidios ¡Ni una más más!



Realmente vemos que nuestro país no logra avanzar con este gobierno federal, nuestra economía está estancada en un 0.01% y por más discursos que señala AMLO y que su lucha contra la corrupción y la impunidad, no convence a nadie y solamente por medio de las ’mañaneras’ es como manifiesta que están invirtiendo miles de millones de pesos, con los programas de darle $$$ a la gente de la tercera edad y a los jóvenes en becas, pero los resultados tangibles no se logra palpar en la realidad; porque quienes cobran mes con mes, no vemos que puedan lograr un empleo seguro, quienes les otorgan la oportunidad, los despiden muy rápido porque no demuestran interés y solamente ocupan un lugar sin resultado.



Con la aparición del COVID-19 o Coronavirus en todo el mundo, nuestra economía va de mal en peor, el peso alcanzó ya 23 por dólar; la Bolsa Mexicana de Valores pierde un alto porcentaje; el precio del barril de petróleo alcanzó los 25 dólares

por barril y el estar construyendo una Refinería en Dos Bocas, es realizar un gasto inútil siendo que mundialmente la energía está buscando ser eólica y no petrolera, se gasta más así que importándola. Pero lo novedoso es el Coronavirus, que inició en Wuhan en China y se ha ido transmitiendo en muchos países, como Italia, Franca, España, Corea del Norte, etc. E.U ya comenzaron los contagios y las muertes, hasta el momento mundialmente van cerca de 5 mil personas que pierden la vida.



Mucho cuestionamos ¿qué hacen en México para contrarrestar este problema de Salud? Hasta el momento de escribir esta Columna ya van 16 personas contagiadas y afortunadamente ningún deceso, pero NO VEMOS QUE JORGE ALCOCER que es titular de l sector en gobierno federal, aparezca, solamente el Subsecretario Hugo López Gatell, quién por las mañanas y en la noche rinden un informe a la opinión pública, de lo que supuestamente realizan autoridades sanitarias federales, y así prevenir este grave problema. Se dan muchas cifras y demás conjeturas, PERO NO CONVENCE A LOS MEXICANOS DE QUE SE TIENE DE INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR EL COVID-19, ¿Por qué NO MENCIONAN DONDE HACERSE PRUEBA Y EXAMEN PARA SABER SI SE CONTAGIO ALGUIEN CON EL CORONAVIRUS Y QUE EL RESULTADO ESTE CERTIFICADO POR

¿EL INSTITUTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS? Sabemos que en los principales hospitales del sector Salud, IMSS, ISSSTE, entre otros se pueden hacer dichos exámenes, pero en los privados no sabemos el costo, supimos que en provincia puede llegar a costar hasta los 5 mil pesos. Hay en las redes sociales mucha información falsa respecto a este problema, por lo mismo se hace un llamado para que se pueda estar informado en www.salud.gob.mx ahí hay toda la información oficial, por eso los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad al respecto, no hacer caso de muchas fakenews que hay en internet. Esperemos que este problema pueda irse resolviendo a la brevedad posible, primero descubrir una vacuna que

pueda curar esta pandemia, que comparado con otros que aquejaron a la humanidad causando miles de muertes.



El gobierno del Estado de México encabezado por Alfredo del Mazo Maza al parecer no logra encontrar solución a los cientos de problemas que aquejan a los millones de habitantes en el Valle de México y Valle de Toluca. Vemos que popularidad del gober mexiquense va en picada, está ubicado según una encuesta de Mitofsky en penúltimo lugar conjuntamente con el de Puebla Miguel Barbosa y de Morelos Cuauhtémoc Blanco, considerados como los más inoperantes e irresponsables en todo el país.



Como hemos mencionado en varias ocasiones y no nos cansaremos de decirlo SIGUE LA INSEGURIDAD PÚBLICA CRECIENDO EN LOS 125 MUNICIPIOS DEL EDOMEX. Muchas de las cifras que da a conocer el gobierno estatal, son falsas y la realidad es que el robo en transporte público, a transeúnte, casa-habitación, comercio, homicidios, secuestros, feminicidios, no bajan por el contrario la ciudadanía se queja, levanta sus denuncias, pero no hay resultados tangibles, Maribel Cervantes titular de Seguridad Ciudadana estatal, no hace nada y solo da declaraciones que demuestra su desconocimiento sobre el tema.



Las actividades de Alfredo del Mazo Maza, están entregando Tarjetas Rosas (lleva 260 mil según dice). Recursos al Programa de Familias Fuertes, etc. pero grandes obras de infraestructura no vemos que realice su administración. Otro rubro es el campo el cuál tiene un atraso de 50 años, siguen los agricultores utilizando caballos o mulas para seguir sembrando y la promesa de mecanización del agro, quedó solamente en eso PURO CUENTO, MENTIRA TRAS MENTIRA.



Las cámaras en todas las unidades de transporte público, no han servido para nada, porque en lugar de inhibir el robo en el mismo, aumentó y los ladrones hasta se rien frente a las cámaras que les toman el rostro y no logran aprehernderlos; cuando esto sucede, la ley los protege y logran su libertad en unas horas, Así que lo único que diremos ¡EL GOBIERNO MEXIQUENSE SIGUE SIENDO ¡DE LOS PEORES! Los ayuntamientos del Valle de México, como Ecatepec con Fernando Vilchis, Tultitlán con María Elena García; Cuautitlán con Ariel Juárez; Cuautitlán Izcalli con Ricardo Núñez Ayala; Naucalpan con Patricia Dirán Reveles; Tlanepantla de Baz con Raciel Pérez Cruz; Atizapán de Zaragoza con Ruth Olvera Nieto; Netzahualcóyotl con Juan Hugo de la Rosa entre otros después de Más de 14 meses en sus administraciones, no logran convencer a la ciudadanía, que se queja de la falta de atención en obras de infraestructura, Servicios públicos, dotación de agua potable, drenaje y alcantarillado, más aún en la época de lluvias, las principales vialidades se inundan. Los impuestos subieron más de un 10%, además de que no se logran crear más fuentes de

empleo porque los empresarios se quejan de que la inseguridad pública no disminuye y la delincuencia organizada ahora les cobran cuotas semanales, dizque por ’seguridad’. Los grandes comercios son asaltados continuamente y eso aducen que es por la complicidad que hay entre los delincuentes y los cuerpos policiacos municipales, que los protegen.



Los presidentes municipales que mencionamos pertenecen al partido ganador en una gran mayoría del Edomex, Morena, los diputados locales es otro de los terribles males que soportan los mexiquenses, porque en vez de aprobar leyes que los saquen de la pobreza y mediocridad en la que se encuentran un 80% pues solamente están aprobando iniciativas que desarrollan para enriquecerse y muchos de los legisladores morenistas no tienen ni conocimiento de la problemática en sus respectivos distritos y además no son profesionistas y algunos llegaron por el fenómeno amlover. Ya ni siquiera hablemos de la pésima preparación que hay entre los elementos municipales, que solamente están cazando a los conductores por las noches para quitarles el poco dinero que traigan.



Según estadísticas la preparación que tienen cada policía, es mínima, aparte de que los chalecos antibalas son chafas y no sirven y las armas hay casos en los que los mismos delincuentes se las quitan; las patrullas son alquiladas y cada que termina el trienio, quedan para la basura, por ello vemos que no hay un adecuado sistema de vigilancia y patrullaje. Muchos

comandantes utilizan las más modernas, para b brindar seguridad a personajes de la industria privada por lo que cobran cuotas extra y son ganancias personales. Otro negocio personal a que tienen algunos funcionarios como por ejemplo Normatividad, son las cuotas que les cobran a los líderes del comercio ambulante, por semana, pese a que han dicho en Tlanepantla, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza, que serían reubicados los tianguis que taponean muchas de las principales vialidades municipales, ¡siguen los mismos problemas de hace muchos años y los inspectores extorsionando a los comerciantes ambulantes, quienes deben trabajar para llevar el sustento a sus familias; por eso ¡NO HAY CREDIBILIDAD EN LOS ALCALDES NI DIPUTADOS LOCALES!



La manifestación de las mujeres es una muestra de que ¡YA BASTA DE TANTA VIOLENCIA Y NI UNA DESAPARECIDA MAS! Vimos como 80 mil mujeres desde diversos puntos de la CDMX salieron para protestar por la constante ola de asaltos, feminicidios y acoso sexual de la cuál son objeto a diario, eso fue el 9 de marzo y el 9 un día sin mujeres, donde una buena parte de ellas no fueron a trabajar o sus actividades diarias, manifestando así su repudio por la poca acción de las autoridades en sus tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Lo peor fue que el mismo presidente LÓPEZ OBRADOR NO TOMÓ EN CUENTA ESTO Y NO HIZO COMENTARIO QUE LAS PUDIERA ALENTAR. Esperemos que sirva de algo y se obtengan resultados como por ejemplo que todos los hombres podamos colaborar más con ellas, dado que todos tenemos en nuestra familia a una mujer, por lo mismo nos solidaricemos con ellas colaborando en equipo para que LA FAMILIA SEA MEJOR Y TERMINAR CON ESA ACTITUD MACHISTA QUE MUCHOS SIGUEN REALIZANDO.