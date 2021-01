México no compra vacunas contra COVID-19 de segunda: Hacienda

www.guerrerohabla.com

Todas las vacunas que está adquiriendo México tienen niveles de eficacia superior a 94%, explicó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al asegurar que el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no está comprando vacunas de segunda cotra la COVID-19.



’Hay solamente una vacuna, que no estanos contratando, no voy a decir cuál es, pero no la estamos ocupando, que ya se está distribuyendo en muchísimas partes del mundo, que tiene un de nivel eficacia de 65 por ciento’, detalló el titular de la SHCP durante su participación en la reunión plenaria virtual de los diputados federales de Movimiento Ciudadano.



Recordó que se han firmado contratos con Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Covax y están por cerrar la negociación para adquirir la vacuna rusa Sputnik V, de la que está pendiente su autorización por parte de la Cofepris, situación que ha generado criticas de la oposición