México no debe renunciar al INAI; ha funcionado

Ante la posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) planteada por el gobierno federal, los comités de Participación Ciudadana de los sistemas Anticorrupción federal y locales defendieron al órgano autónomo, manifestaron que ello representaría un retroceso en los avances de políticas públicas para el acceso a la información.



La presidenta del CPC federal, Rosa María Cruz Lesbros, argumentó que el organismo precisa una reforma constitucional que le dé mayor fortaleza, así como aumento de su legitimidad social y de su independencia frente a las instituciones del Estado.



Jorge Alatorre, integrante del CPC federal, afirmó que desaparecer a los organismos autónomos sería un retroceso, por lo que no van a permitir ’que se dé un paso atrás en estas reformas que han logrado conquistar derechos para todos los mexicanos’. Por ello, aseguró que, en caso de que estas propuestas presidenciales trasciendan, hay mecanismos de defensa jurídica tanto nacionales como internacionales.



El Inai ha sido pieza clave para un mejor control en sectores públicos; esta semana el instituto ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) especificar el número de personas que han sido atendidas en hospitales privados, así como el número de tratamientos y atenciones proporcionados



En un comunicado el organismo detalló que la Sedena deberá especificar el número de personas con covid-19 que han sido atendidas en hospitales privados, así como el número de tratamientos y atenciones proporcionados por cada hospital.



La posible desaparición de un organismo como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dejaría a los usuarios mexicanos sin armas suficientes para actuar en temas de protección de datos, tal como es la polémica de los nuevos términos y condiciones que había propuesto WhatsApp hace unos días.



’Estamos hablando de organismos que pueden ayudar en la regulación del manejo de los datos y que sirven para el diseño y regulación de las políticas en este tipo de empresas de tecnología cuando operan en el país’, dijo Neris Sampieri, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).



El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que si el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) desaparece, garantizará el acceso a la información en ’fast track’, es decir, se buscará que se entregue la información en 72 horas, y quien no la proporcione sería sancionado. La labor del INAI pasaría directo a la Secretaría de la Función Pública.



Actualmente con 20 días de plazo es alto el número de solicitudes que son respondidas.



Según el más reciente índice del Derecho a la Información del Centro para la Ley y la Democracia, el de 2019, México es el segundo país del mundo con mejor transparencia, según el índice del Derecho a la Información del Centro para la Ley y la Democracia. La ley de transparencia de México está vigente desde 2002 y con ella ha obtenido 136 puntos en el Índice del derecho a la información o ranking de transparencia.



En el primer lugar está Afganistán. La ley de transparencia de Afganistán está vigente desde 2014 y con ella ha obtenido 139 puntos en el Índice del derecho a la información o ranking de transparencia.



Con esa puntuación Afganistán se encuentra en el primer puesto del ranking, así pues es el país con las mejores leyes de transparencia de los analizados. Este índice clasifica a los países puntuándolos de 0 a 150 en función de la solidez de su marco jurídico que garantiza el derecho a la información, es decir evalúa el marco legislativo pero no su aplicación práctica.



En la actualidad 90 países de todo el mundo cuentan con una ley de transparencia. Carecen de ella cuatro países europeos: España, Chipre, Malta y Luxemburgo. Suecia conserva la norma más antigua, de 1766, lo que ha generado una cultura de libertad que no precisa de un reglamento más estricto para garantizar el derecho a la información pública. India o países africanos como Uganda o Etiopía cuentan con una ley muy detallada debido en parte a la corrupción y a la falta de libertades.



En Las Américas, Estados Unidos es pionero en cuanto a transparencia. Su ley data de 1966, pero fue hasta cuatro meses después de llegar Barack Obama a la presidencia que la Casa Blanca lanzó el portal data.gov, una web que tiene más de 250 mil bases de datos con información del Gobierno.



Desde presupuestos estatales hasta lo que invierte EU en ayuda exterior, el coste del programa de comedor de las escuelas públicas o un historial de estadísticas sobre enfermos de cáncer. En este portal los ciudadanos también pueden consultar un conjunto de datos secretos hasta ahora, como por ejemplo los viajes y visitas a la Casa Blanca o los nombres de las personas con los que se ha reunido el presidente. Con información de Martha Cotoret | CONREARÉPLICA