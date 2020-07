México no finalizará su curva de contagios hasta junio de 2021: Conacyt

La pandemia por COVID-19 en México no finalizará en todo el territorio nacional sino hasta mayo de 2021. ¡Como lo estás leyendo!



Lo dice el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), integrado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en su último reporte con las estimaciones del impacto de la pandemia en México.



A través de su informe ’Estimaciones del Modelo Gompertz para los Estados y Zonas Metropolitanas de México’, se cree que en esta primera oleada de coronavirus, un millón 163 mil 793 contraerán el virus en el país.



En el estudio, se proyecta que la pandemia, que alcanzó su máximo punto el 8 de julio, pueda terminar hasta el 1 de junio de 2021.



El informe nos indica, según sus estimaciones, que la pandemia de Covid-19 terminará hasta 2021 en 14 estados del país:



Aguascalientes

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Guanajuato

Nayarit

Nuevo León

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

Yucatán

Zacatecas