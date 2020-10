México no investigaba a Cienfuegos por narcotráfico u otros delitos dice AMLO

Noemí Gutiérrez



Ciudad de México, a 16 de octubre.- Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que en México no existía una investigación en contra de Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).





Dijo que a las 18:50 horas de este jueves, mientras estaba en su despacho en Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le informó del caso tras recibir una llamada del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, para darle a conocer la detención del general Cienfuegos.



Indicó que la investigación contra el exsecretario se realiza en Estados Unidos, pues en México no se había iniciado ningún proceso.



No hay información sobre si tiene relación con un cartel en específico y no existe ninguna investigación en México en contra del general Cienfuegos que tenga que ver con narcotráfico, no existe, esto surge de una investigación que se lleva acabo en Estados Unidos, tiene que ver con el mismo juzgado de Nueva York que lleva los asuntos de García Luna y anteriormente que tuvo que ver con los asuntos de Guzmán Loera.



- AMLO



Presidente de México



López Obrador manifestó que a las 14:30 horas en Los Ángeles se darán a conocer los motivos de su detención, ’en el caso de México nosotros no teníamos conocimiento de investigaciones en el país de ninguna institución en contra del General Cienfuegos’.



Dijo que desde hace dos semanas la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, le informó de una investigación en la que estaba relacionado el general, pero hasta ese momento no era oficial.





’A mi me informó hace 15 días la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, de que se se hablaba de una investigación que se estaba llevando acabo y que involucraba al señor general Cienfuegos, pero no había nada oficial, esta investigación en Estados Unidos, a la que hizo referencia la embajadora Marta Bárcena que me visitó aquí en Palacio. Hay expedientes abiertos en Estados Unidos, sobre todo de Guzmán Loera, de García Luna, y de Guzmán Loera que había una investigación relacionada con el secretario en el sexenio de Peña Nieto’, expresó.