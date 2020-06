México no pagará a Trump ayuda ante la OPEC+ con su voto para facilitar posible intervención de Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, mismo que apoyó a México en su negociación para no reducir la producción de petróleo ante la OPEC+, podría no recibir de vuelta el favor de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU dado el desplegado emitido por la diplomacia mexicana.



Lo anterior, porque la nación azteca retomará su principio de política internacional de no intervención así como no ser parte ni impulsar las soluciones bélicas para los conflictos internacionales.



De acuerdo con las memorias de John Bolton, exdiplomático y exconsejero de Seguridad Nacional (2018–2019) ante Naciones Unidas, a Trump le parecía ideal invadir Venezuela, por lo que la prensa estadunidense especula que es una idea que aún tiene el mandatario de USA.



Sin embargo, en caso de que Trump quiera continuar con su tentativa, encontraría en México, quien fuera su patiño por décadas en cuanto a legitimar su postura bélica, un opositor al conflicto armado así como a cualquier golpe de Estado que se fraguara.



Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un mensaje en el que dejó dicha postura clara sobre su política internacional:



"México agradece a los pueblos y a los gobiernos del mundo su voto de confianza para ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



En esta ocasión, nuestro país obtuvo 187 votos con apenas cinco abstenciones y ningún voto en contra. He instruido al Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón y a nuestro representante en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, quien desempeñará tan honroso cargo, con el propósito de hacer valer la tradición de política exterior de México, sustentada en los principios de ’ autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica a las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales’, como lo establece el Artículo 89 de nuestra Constitución Política.



En especial, subrayo tres asuntos básicos que promoverá México en el Consejo de Seguridad de la ONU:



Primero: Cumplir con los cuatro derechos humanos fundamentales proclamados por el presidente Franklin Delano Roosevelt: el derecho a la libertad de palabra; el derecho a la libertad de culto; el derecho a vivir libres de miedos y temores; y el derecho a vivir libres de miseria.



Segundo: Promover la cooperación para el desarrollo sustentable, con el propósito de que naciones ricas y organismos financieros internacionales apoyen a los pueblos y gobiernos pobres para combatir el hambre y las epidemias; evitar el racismo, el clasismo, el sexismo, la xenofobia y la

discriminación en todas sus expresiones; asimismo, ayudar con inversiones y programas de desarrollo regional para que nadie se vea obligado a emigrar de su lugar de origen por falta de oportunidades de trabajo o por violencia.



Tercero: Procurar que en ningún conflicto se utilice la fuerza y se imponga el poder hegemónico de las potencias. México siempre votará a favor de la no violencia, guiados bajo el principio del presidente Benito Juárez de que ’Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho

ajeno es la paz’.



La votación de ayer es un reconocimiento de las Naciones Unidas a la grandeza histórica y cultural de nuestro país. En otras palabras, el reconocimiento es al pueblo de México".