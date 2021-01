México ofrecerá asilo político a Julian Assange, fundador de WikiLeaks: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que buscará la posibilidad de ofrecerle asilo político a Julian Assange, fundador de la plataforma Wikileaks.



"Estoy a favor de que se le indulte (a Assange), no solo eso, voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al Gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político, con lo que significa el derecho de asilo y nuestra tradición", apuntó en la conferencia matutina.



Recordó que en México el derecho de asilo brinda protección pero también significa la responsabilidad de cuidar que quien lo recibe no intervenga en asuntos políticos de ningún país.



Más temprano este lunes, una jueza británica rechazó la solicitud de Estados Unidos de extraditar al fundador de WikiLeaks para que enfrente cargos de espionaje, diciendo que sería ’opresivo’ debido a su salud mental.



La jueza de distrito Vanessa Baraitser dijo que probablemente Assange se suicidará si es enviado a Estados Unidos. El Gobierno de EU indicó que apelaría la decisión. Los abogados de Assange comentaron que pedirían su liberación de una prisión de Londres donde ha estado detenido durante más de un año y medio en una audiencia de fianza el miércoles.



Al respecto, López Obrador dijo que celebra que Inglaterra le haya dado protección al activista y que la extradición no se haya autorizado, lo cual es un triunfo de la justicia. "Merece una oportunidad", apuntó.



Con información de AP.