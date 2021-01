México, país de las maravillas

Todo mejoró en diciembre de 2018

Bajan asaltos, secuestros y robos

México, percepción no es realidad

Si te asaltan en el ’micro’ es ficción





Después de la verdad nada hay tan bello como la ficción

Antonio Machado (1875-1939) Poeta y prosista español







No que no. Aquellos que han hecho un tributo cuestionar al gobierno de la Cuarta Transformación, fueron exhibidos con los datos del gobierno federal. Si te asaltaron en el ’micro’, es parte de tu fantasía neoliberal. Si te secuestraron, eso es una fantasía que inventó tu mente. La realidad es que a partir del 1 de diciembre del 2018, el país enterito, mejoro en seguridad y, como dicen los chairos hueso colorado, nunca hemos estado mejor que ahora.



No entiendo, ante los datos contundentes de la 4T, por qué califican los ’fifis’ y conservadores, a los liberales y chairos, de ineptos, improvisados, corruptos, inmorales, rateros, mentirosos, et al. O quieren ver la realidad, el crimen en los tiempos del Covid19, bajo.



Hace unos días, la nueva secretaria de Seguridad Ciudadana Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer cifras de la incidencia de delitos en el país. Aunque no es su responsabilidad los delitos del fuero común, pero se dieron datos de sobre homicidios, asaltos en transporte público y otros, en los que se destaca que disminuyeron notablemente.



La funcionaria dijo que ’los delitos del fuero común de alto impacto que tuvieron descensos superiores a 20 por ciento en 2020 son: secuestro, robo a transeúnte, robo de vehículo, robo en transporte público individual y colectivo, robo de ganado, robo a casa habitación. Entre ellos, el homicidio doloso estaba al alza, pero paulatinamente se ha contenido su incidencia hasta 0.4 por ciento, lo que equivale a 133 víctimas de homicidios menos que en 2019’.



Se adjudicó la administración de López Obrador la disminución en 2020, según sus datos, de un 36.4% con relación al 2019.



Después, el subsecretario Ricardo Mejía, afirmó que de 18 delitos de alto impacto, 16 presentan una baja, destacando progresivamente el robo en transporte público, que tiene una baja de 37.6%; el secuestro, con 36.4 por ciento; robo a vehículo automotor, 24.4%, y así sucesivamente, dando un promedio, en el caso de los robos, de 21% de disminución.



Es impresionante el triunfalismo del gobierno federal que se pone el sombrero de los gobiernos de los estados cuando son cifras positivas y crítica la debilidad de los gobiernos estatales y municipales que no alcanzan los objetivos de disminución de las estadísticas.



Estas cifras, que podría sospechar que están maquilladas, como las de las víctimas de Covid19, contrastan con la percepción de millones de mexicanos que se rifan la vida en el transporte público a diario; que son víctima del despojo de sus propiedades. De aquellos que les roban en sus casas, sus automóviles o en la vía pública.



No hay una política realista para combatir el asalto común y, lo peor, es que son más lo que sufren esos asaltos, pero ni siquiera presentan denuncia ante las autoridades por que es una pérdida de tiempo; nadie perseguirá a los criminales.



Percepción es realidad y la realidad es que los asaltos crecen y el gobierno no tiene una política de seguridad que logre contener el ataque a la gente de trabajo, estudio, dedicación. No tienen ni la menor idea del ’cómo’. Y, no se pone en duda la preparación de Rosa Icela o de Ricardo. Con las herramientas que les dan, hacen ’milagros’.



El dinero, hoy, está para elecciones y para perpetuar en el poder a los políticos de izquierda.



PODEROSOS CABALLEROS



VIVA AEROBUS: Viva Aerobus se convirtió en patrocinador y línea aérea oficial de Club América, ramas femenil y varonil. Tal patrocinio, con duración anual, arrancó con el torneo Guardianes 2021. Así, Viva será la aerolínea responsable del transporte seguro y confiable de los equipos a los destinos donde se jugarán todos los partidos durante este año. La firma del acuerdo la hicieron el presidente del Club América, Santiago Baños y el director de Viva Aerobús, Carlos Zuazua.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



NESPRESSO: La Ciudad de México ha implementado la prohibición de productos plásticos, que abarca una amplia gama de productos que van desde bolsas, hasta cápsulas de café de plástico. Al hacerlo, se puso en relieve la necesidad de avanzar hacia una sociedad más sostenible. Con esta nueva regulación Nespresso no se verá afectado en su producción y venta pues sus cápsulas son hechas de aluminio 100% reciclable. De esa manera la empresa que preside Carlos Oyanguren, nos dice que desde antes de la regulación instrumentada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, ya usaban cápsulas de aluminio. La verdad, su boletín no es preciso.







