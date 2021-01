México privilegiará control de armas en Consejo de Seguridad

Después de 11 años, México está de regreso en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como integrante no permanente, esta vez para el bienio 2021-2022, en el que entre sus prioridades estará impulsar el control del tráfico de armas ilícitas. ’Para México es de la mayor importancia que revisemos el tráfico ilícito de las denominadas armas pequeñas y ligeras, que ni son tan pequeñas ni son tan ligeras, y que matan más gente en el mundo que las nucleares’, explicó el embajador Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU. Aunque la participación de México en el consejo inició oficialmente en las primeras horas del pasado 1 de enero, este lunes se formalizará su llegada durante una ceremonia de inauguración en la que tomará posesión junto a India, Noruega, Irlanda y Kenia, que comparten periodo con nuestro país como miembros electos. Durante el primer periodo de 2021 el Consejo será presidido por Túnez, mientras que México tomará esa responsabilidad en noviembre próximo, adelantó el embajador De la Fuente, en entrevista vía telefónica desde Nueva York. El también ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que las miles de armas que ingresan ilegalmente a México representan un gravísimo problema para nuestro país. ’Va a ser muy difícil que alcancemos la pacificación del país si no logramos que se establezcan mecanismos internacionales más rigurosos para controlar el tráfico ilícito de estas armas’, señaló. Sin embargo, la regulación de armamento no será el único tema que México impulsará en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU. El embajador De la Fuente destacó que el impulsar una política feminista también estará entre las prioridades del país. ’En consecuencia, vamos a estar trabajando muy intensamente en la agenda sobre mujer, paz y seguridad’. Comprometidos con el tema, la Misión Permanente de México en la ONU se prepara para presidir, junto con Irlanda, el grupo que lleva dicha agenda en el interior del Consejo de Seguridad, adelantó el diplomático. México también velará contra el uso de la fuerza para la resolución de conflictos internacionales, poniendo a las personas en el centro de las discusiones.



Entre otros de los principios que nuestro país defenderá ante el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad de todo el mundo, están los de preservar la dignidad de las personas, privilegiar la mediación, proteger a los civiles en conflictos armados, defender el estado de derecho y tratar de mejorar los métodos del propio Consejo. ’Nos interesa muchísimo la agenda de protección, la agenda que tiene que ver con la protección de los civiles; sobre todo (...) aquellos grupos que se consideran más vulnerables en las situaciones de conflicto o de posconflicto (...) destacaría algunos que son muy relevantes para México, los niños, desde luego, las poblaciones indígenas y los migrantes ’, expuso el representante permanente de México ante la ONU. La llegada al Consejo de Seguridad de los nuevos cinco integrantes electos, entre los que se encuentra México, ocurrirá en el contexto de la pandemia de covid-19 que afecta al mundo y que ha causado millones de contagios y dejado cientos de miles de muertos en los cinco continentes, lo que la convierte no solo en un problema de salud, sino en un asunto de seguridad internacional. ’La misma pandemia y las pandemias no pueden ser concebidas hoy en día sin la dimensión de riesgo a la seguridad que conlleva. Estarán, por lo menos este año, todos los trabajos del Consejo, también, muy matizados por el tema de la pandemia por covid-19’, adelantó De la Fuente. El crecimiento del ultranacionalismo en algunos países y el aumento de la tensión geopolítica en regiones como Europa y el Pacífico han logrado que una agenda antagonista entre los países permanentes, presente desde la llamada Guerra Fría, se mantenga en la actualidad, de acuerdo con algunos analistas internacionales. ’Necesitamos ver cómo van a evolucionar esos nacionalismos y esas tensiones, no olvidemos que dentro de unos días entra una nueva administración en Estados Unidos. No tengo la menor duda que esto va a generar una serie de cambios muy importantes, también, en la dinámica multilateral de las Naciones Unidas’, detalló. En junio pasado México fue electo para ocupar uno de los dos asientos que en el Consejo de Seguridad de la ONU corresponden al Grupo Regional para América Latina y el Caribe. La elección se dio con 187 votos a favor, es decir, con 97 por ciento de votos emitidos por los Estados miembros de Naciones Unidas. Tras los resultados, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que México será un socio transparente y confiable, que actuará siempre con un ánimo constructivo y procediendo con pleno apego al Derecho Internacional, especialmente la Carta de las Naciones Unidas. Al respecto, el embajador De la Fuente dijo estar consciente de la responsabilidad que esta elección representa para México. ’No lo vamos a traicionar (…) vamos a honrar esa palabra y esa tradición diplomática de México’, explicó. El también ex rector de la UNAM aseveró estar consciente que ese 97 por ciento de respaldo es una responsabilidad para México de cumplir con lo planteado en su candidatura para llegar al organismo de la ONU. ’De manera que tenemos muy claro que vamos a tener que honrar con mucho cuidado los compromisos de nuestra palabra, no entrar confrontando, pero sí entrar haciendo los planteamientos que le corresponden a México en el contexto internacional’, adelantó De la Fuente como parte de las ideas que presentará en su discurso de hoy ante el Consejo de Seguridad.



A causa de la pandemia de covid-19 y las medidas sanitarias impuestas, a partir de este lunes y hasta el próximo viernes se celebrará por primera vez de manera virtual la 32 Reunión de Embajadores y Cónsules, en la que representantes de embajadas, consulados y misiones diplomáticas mexicanas acreditadas en el extranjero sostendrán un diálogo sobre la política exterior del país. Así lo informó este domingo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que detalló que se sostendrán reuniones virtuales por regiones, es decir, América del Norte, América Latina y el Caribe, Europa, Asia-Pacífico, África y Medio Oriente. ’México, con el esfuerzo coordinado de su diplomacia, continuará reforzando su presencia en todas las regiones del mundo, estrechando lazos con socios y amigos a escala internacional’, detalló.