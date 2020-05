México rebasa los 26 mil casos de COVID-19, con dos mil 507 muertes

En tanto las camas con ventilador, que son destinadas para pacientes críticos, la CDMX tiene una ocupación de 58%, Baja California de 48%, Sinaloa de 47% y el Estado de México 43 por ciento.



Hasta este lunes, la Secretaría de Salud había confirmado dos mil 271 muertos y 24 mil 905 contagios en México.



El día de hoy, ante el confinamiento causado por este virus, la Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo un llamado a los colegios particulares para que sean flexibles en el cobro de colegiaturas, para no afectar la educación de los alumnos.



Además, el subsecretario Hugo López-Gatell informó la mañana de este martes que en el país se ha aplanado la curva epidémica del coronavirus; sin embargo, aclaró que esto no significa que no existan más casos positivos, sino que gracias a las medidas de sana distancia, la propagación se hizo más lenta.