ūüõĎ Pol√≠tica Al Margen

Por Jaime Arizmendi



¶ México, Recuento de los Contagios

¶Gobernadores, 17; Senadores, 19; Diputados, 73…



Argonmexico / Los muertos que vos matáis, casi todos se han salvado…



Tras casi 11 meses que en México se registrara el primer contagio del virus SARS-CoV-2, la clase política no ha estado exenta de padecer la Covid-19. Secretarios de Estado, el titular del IMSS, 17 gobernadores, 19 senadores (uno fallecido, el tlaxcalteca Joel Molina Ramírez), 73 diputados federales y otros funcionarios, aunque la mayoría han logrado superar el terrible mal.

Lo mismo han sido contagiados Jefes de Estado y de Gobierno de naciones ricas y pobres que de cualquier edad. Como ha sucedido en todo el mundo, los contagios de Covid-19 también se han propagado en territorio nacional, y en todos los sectores sociales y productivos.



Luego de aquellos personajes que en enero de 2020 viajaron en vuelos ch√°rter a vacacionar en las monta√Īas nevadas de Vale, Colorado, y de quienes se dice decenas de ellos regresaron a los aeropuertos de Monterrey, Guadalajara y ciudad de M√©xico portando el virus que a finales de diciembre 2019 hab√≠a aparecido en China, todo cambi√≥. Incluso para muchos de ellos.



Ahora, el domingo 24 de enero √ļltimo se a√Īadi√≥ el presidente Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador al anunciar que dio positivo a Covid-19. Dos semanas antes, su coordinador de comunicaci√≥n social, Jes√ļs Ram√≠rez Cuevas, hab√≠a pasado a la lista de personas contagiadas. Adem√°s, se report√≥ el lamentable deceso de la coordinadora de Becas, Nohem√≠ √Ānimas Vargas.



‚ÄôLamento informarles que estoy contagiado de Covid-19. Los s√≠ntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento m√©dico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representar√° la Dra. Olga S√°nchez Cordero en las ma√Īaneras para informar como lo hacemos todos los d√≠as‚Äô, asegur√≥ el mandatario en sus redes sociales el domingo.



‚ÄôYo estar√© pendiente de los asuntos p√ļblicos desde Palacio Nacional. Por ejemplo, ma√Īana atender√© una llamada con el presidente Vladimir Putin porque, independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos env√≠en la vacuna Sputnik V‚Äô, repuso en su mensaje y cumpli√≥. Al d√≠a siguiente convers√≥ v√≠a telef√≥nica con su hom√≥logo ruso.



La lista de 17 de los 32 gobernadores que dieron positivo a Covid fue iniciada el 28 de marzo por el hidalguense Omar Fayad Meneses, apenas dos antes de que en nuestro pa√≠s se declarara la emergencia sanitaria. Un d√≠a sigui√≥ el tabasque√Īo Ad√°n Augusto L√≥pez, de 57 a√Īos de edad; y a √©ste el queretano Francisco Dom√≠nguez Servi√©n el 30 de marzo.

El de Guerrero, Héctor Astudillo Flores se sumó a la relación de mandatarios estatales enfermos de Covid-19; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas lo anunció el 2 de julio. El sexto fue Jaime Bonilla Valdez, de Baja California. El morenista dijo el 8 de julio haberse contagiado meses antes; no obstante, se reinfectó el 8 de diciembre y tuvo que ser hospitalizado.



El panista quintanarroense Carlos Joaquín González, dio a conocer el 16 de julio haber dado positivo al coronavirus. El 27 de julio le siguió el duranguense José Rosas Aispuro Torres. El michoacano Silvano Aureoles Conejo confirmó el 30 de julio haber enfermado tras reunirse con nueve mandatarios de oposición de la Alianza Federalista.



El panista yucateco Mauricio Vila Dosal lo anunció el 27 de octubre, y como todos, se aisló enseguida para evitar contagiar a sus colaboradores y familiares. Ese mismo día la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo dijo haber contraído la enfermedad, pese a no presentar síntomas.



Para el 29 de octubre, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis y su esposa, Gabriela Velázquez Dipp, sin presentar síntomas dijeron estar contagiados del virus. Y el 2 de noviembre ocupó el sitio 13 la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano tras indicar que tenía síntomas leves, aunque se encontraba estable.



El también priísta Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas, anunció su aislamiento domiciliario el 15 de diciembre tras dar positivo a Covid-19. Cuatro días después el guanajuatense Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fue hospitalizado casi 10 días después de su diagnóstico de contagio.



El colimense José Ignacio Peralta dio positivo a coronavirus el domingo 27 de diciembre, e inició su aislamiento domiciliario. El 7 de enero fue el gobernador de Oaxaca, el priísta Alejandro Murat Hinojosa quien se dijo positivo y se aisló.



Y casi todos con frases semejantes expresadas tras su anuncio: ’me encuentro bien’, ’tengo síntomas leves’, "pero seguiré con mis funciones desde mi domicilio’.



Pasada una cuarentena de dos o tres semanas han retomado el cargo.

Entre los enfermos en el gobierno federal están los secretarios: Arturo Herrera, Hacienda; Rocío Nahle, de Energía; Víctor Manuel Villalobos Arámbula, de Agricultura; Jorge Arganis Díaz Leal, de Comunicaciones y Transportes; Rosa Icela Rodríguez, coordinadora General de Puertos y Marina Mercante de la SCT, ahora secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

También el secretario de Marina, José Rafael Ojeda; la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT); Raquel Buenrostro Sánchez; y el del IMSS, Zoé Robledo Aburto.



El Senado de la Rep√ļblica inform√≥ que a finales de octubre 160 personas, entre trabajadores, asesores y los propios legisladores, hab√≠an dado positivo en pruebas de Covid-19. El caso que conmocion√≥ fue el de Joel Molina Ram√≠rez. El senador de Morena por Tlaxcala sorprendi√≥ al morir de forma repentina el 24 de octubre por la enfermedad.



Y pese a que en la sede senatorial se fortalecieron las medidas sanitarias, los contagios no cesaron. Antes ya hab√≠an sido contagiados los senadores pri√≠stas: Miguel √Āngel Osorio Chong, Eruviel √Āvila y Claudia Anaya. As√≠ como del PAN: Alejandra Reynoso, Dami√°n Zepeda, Josefina V√°zquez Mota, Ismael Cabeza de Vaca, Roberto Moya Clemente y Mar√≠a Guadalupe Salda√Īa Cisneros.

Al igual que los de Morena: Nestora Salgado, Napoleón Gómez Urrutia, José Narro Céspedes, Daniel Gutiérrez Castorena, Celeste Sánchez, Bertha Caraveo y José Luis Pech; además de Verónica Delgadillo y Dante Delgado de Movimiento Ciudadano.



San Lázaro. A principios de noviembre, la Cámara de Diputados acumuló un total de 295 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 73 correspondieron a legisladores de las diversas fracciones parlamentarias y 222 a trabajadores de distintas áreas.



El pasado 17 de noviembre, líderes parlamentarios lamentaron el fallecimiento de quien fuera el director de Relaciones Interinstitucionales y del Protocolo de la Cámara de Diputados, Samuel Rodríguez Mora, a causa del Covid-19.



Previamente, el diputado federal Miguel Acundo González, integrante del Partido Encuentro Social (PES), falleció el 15 de septiembre por coronavirus y el 20 de diciembre, el diputado federal por Morena, Delfino López Aparicio, perdió la vida a causa de la Covid-19. Además de más de 70 legisladores contagiados.



Y ni se les ocurra ir al ISSSTE, In√ļtil Solicitar Servicios S√≥lo Tramitamos Entierros...



[email protected] y [email protected]