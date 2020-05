México registra 9 mil defunciones a causa del Covid-19

www.guerrerohabla.com



CDMX. 28 MAYO 2020.-El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló que el país se encuentra en la semana 67 de la Jornada de Sana Distancia donde México hay 81 mil 400 casos acumulados, 16 mil 315 casos activos y 9 mil 044 defunciones a causa del Covid-19.



En el panorama internacional se ubica 5 millones 593 mil 631 personas han tenido Covid-19 en el mundo.



Indicó que de acuerdo con el mapa de casos confirmados que son acumulados desde el primer día de la pandemia existe 63.7 por ciento por cada 100 mil habitantes, donde el Valle de México se encuentra en la cima.



Resaltó que la incidencia por los casos activos de acuerdo con entidades federativas es de 12.8 por ciento de acuerdo por cada 100 mil habitantes, donde la Ciudad de México se ubica en los primeros lugares seguido de Tabasco, Baja California con más casos activos del 15 al 28 de mayo.



López-Gatell señaló que las defunciones seguirán ocurriendo mientras las personas no se mantengan en casa, puesto que algunos cuentan con comorbilidades que podrían agravar el estado de salud por Covid-19, donde aún existen 783 muertes que están por confirmarse si fallecieron por coronavirus.



Exhortó que las personas que tienen Covid-19 y las que no pero cuentan con síntomas leves deben acudir al centro médico para que se les evalué si son o no portadores o si cuentan con una complicación que se pueda detectar a tiempo.



De acuerdo con la curva epidemiológica indicó que se han sumado 3 mil 377 nuevos casos, lo que ocasionó un incremento del 4.3 por ciento en comparación con el día de ayer.



Autoridades de Salud indicaron que existen 24 mil 126 camas que se encuentran disponibles en cada hospital en el estado, donde 14 mil 583 camas se encuentran disponibles para que cualquier persona que presente síntomas pueda acudir y recibir atención, así como 9 mil 543 camas ocupadas por personas que necesitan de un ventilador debido a su estado crítico por Covid-19.